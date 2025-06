SNAI – Qualificazioni mondiali: l’Italia inizia dalla Norvegia A 2,45 i primi tre punti di Spalletti, incubo Haaland a 2,25

Milano, 5 giugno – Dopo la delusione per il mancato accesso alle Finals di Nations League, il cammino dell’Italia nelle qualificazioni al Mondiale del 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico inizia già da giugno. E con un obbligo: quello di tornare a giocare una fase finale dopo le assenze del 2018 e del 2022. Norvegia (venerdì) e Moldova (lunedì a Reggio Emilia) sono le prime due avversarie della squadra di Spalletti, che con tanti giocatori fuori per infortunio (Kean è stato l’ultimo a lasciare il ritiro di Coverciano) inizia il suo percorso da Oslo, contro la Norvegia di Haaland: subito uno scontro diretto, contro una squadra che ha già giocato e vinto le sue prime due partite. Un match equilibrato anche nelle quote, quello tra Norvegia e Italia, con gli Azzurri che partono avanti a 2,45: la vittoria dei padroni di casa sale a 2,75, con il pareggio a 3,40. L’Over a 1,77 viaggia in leggero vantaggio sull’Under a 1,95, con il Goal a 1,60 che ha un’offerta decisamente più bassa rispetto al No Goal a 2,20.

Marcatori La quota del Goal risente della presenza di due centravanti come Erling Braut Haaland e del capocannoniere della Serie A Mateo Retegui. Una rete del bomber del Manchester City paga 2,25, uno di Retegui a 2,75, con l’attaccante dell’Atalanta seguito da Orsolini e Raspadori a 3,50 e da Lucca a 3,75.

