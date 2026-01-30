SNAI – Serie A: Inter in discesa a Cremona, «2» a bassa quota. Il Milan rischia a Bologna, ripartenza Napoli a 1,77

Il weekend aperto da Lazio-Genoa vede la capolista in trasferta: tre punti per Chivu a 1,30. Avanti anche Allegri (2,10), la Roma a Udine (1,92) e la Juventus a Parma (1,45)

Milano, 30 gennaio – Messa alle spalle l’ultima giornata della ‘fase campionato’ di Champions League, e aspettando i playoff, l’Inter torna a concentrarsi sul campionato. Domenica alle 18 i nerazzurri giocheranno a Cremona con l’obiettivo di mantenere la vetta della classifica, favoriti anche dalle quote Snai che vedono la squadra di Chivu avanti a 1,30, offerta più bassa di tutto il fine settimana; se per il pareggio si sale a 5,75, un’impresa dei grigiorossi di Nicola paga 9,50.

Le inseguitrici Non ha giocato durante la settimana il Milan, impegnato martedì sul campo di un Bologna reduce invece dalla vittoria in Serbia contro il Maccabi Tel Aviv. Un impegno complicato per i rossoneri, comunque avanti nelle previsioni a 2,10; Italiano insegue a 3,45, con il pareggio poco più in basso (3,35). Se martedì toccherà al Milan chiudere la 22a giornata, la Roma giocherà lunedì a Udine dopo aver conquistato un posto tra le prime otto di Europa League: una trasferta complicata per i giallorossi, comunque in pole a 1,92. Il segno «X» si gioca a 3,35, con la vittoria dell’Udinese a 4,10. Strada in discesa anche per la Juventus, di scena domenica sera al Tardini: poche speranze per il Parma, con il colpo dei gialloblù di Cuesta a 7,00, Spalletti guida a 1,45 con il pareggio a metà strada a 4,45.

Riscatto Napoli? Se l’Inter, la Juventus e l’Atalanta (i nerazzurri rischiano a Como, con Fabregas a guidare a 2,35 e Palladino a inseguire e 3,05) hanno conquistato l’accesso ai playoff di Champions League, il Napoli ha salutato l’Europa dopo la sconfitta contro il Chelsea. La squadra di Conte potrà quindi concentrarsi solo sulla difesa dello scudetto vinto l’anno scorso: a 1,77 la ripartenza contro una Fiorentina in piena lotta per non retrocedere e vittoriosa al ‘Maradona’ a 4,90.

