SNAI – Serie A: Milan a Lecce per la prima vittoria, «2» a 1,67 Quote in discesa per Napoli, Inter e Juventus

Milano, 28 agosto 2025 – Dopo la falsa partenza in casa contro la Cremonese, il Milan a Lecce va a caccia della prima vittoria in campionato. I rossoneri saranno impegnati al ‘Via del Mare’ nell’anticipo del venerdì sera (apre alle 18.30 Cremonese-Sassuolo), con le quote comunque a favore della squadra di Max Allegri. Sulla lavagna Snai il «2» si gioca a 1,67, con il pareggio a 3,70 e la vittoria del Lecce (che ha iniziato la stagione pareggiando sul campo del Genoa) a 5,25. Pericolo Camarda per il Milan: un gol dell’attaccante giallorosso, in prestito proprio da quello rossonero, a 5,00. Senza Leao, il Milan si affida a Gimenez (2,75) e Pulisic (3,25).

Sabato Prima della sosta e dopo la vittoria sul campo del Sassuolo, il Napoli campione d’Italia debutta al ‘Maradona’: l’avversario è lo stesso, il Cagliari, contro il quale la squadra di Conte conquistò lo scudetto a maggio. Non sembrano esserci dubbi sul secondo successo del Napoli, che vale 1,30: improbabili, almeno in tabellone, il pareggio a 5,25 e il colpo dei sardi a 9,75. Tra le squadre che hanno iniziato bene il campionato e che scenderanno in campo sabato c’è anche la Roma, impegnata a Pisa: Gasperini punta ad andare alla sosta a punteggio pieno, con il «2» offerto a 1,70. Il secondo pareggio dei nerazzurri dopo quello di Bergamo si trova a 3,70, con la vittoria dei toscani – al ritorno in A dopo 34 anni – a 5,00. Atalanta in pole a Parma (2,00), con il Como che a Bologna vuole stupire ancora: un’altra vittoria per Fabregas a 3,05, con Italiano avanti a 2,45.

Domenica La squadra che più di tutte ha impressionato nei primi 90’ della stagione è stata l’Inter, con il 5-0 al Torino. I nerazzurri giocheranno nuovamente in casa, stavolta contro l’Udinese: la quota di 1,30 per l’«1» è – con quella per l’«1» di Napoli-Cagliari –, la più bassa del fine settimana. Pareggio e colpo friulano volano rispettivamente a 5,50 e 9,00. Ha iniziato con un sorriso anche la Juventus, di scena sul campo del Genoa: anche Tudor, sulla lavagna Snai, ha le quote dalla propria parte (1,87), con pareggio e vittoria rossoblù rispettivamente a 3,40 e 4,40. Chi deve riscattare una prima giornata amara è la Lazio di Sarri: il match contro il Verona («1» a 1,45) è una buona occasione per dimenticare la sconfitta di Como.

