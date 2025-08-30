circle x black
Sequestro del piccolo Tommaso Onofri, Salvatore Raimondi è libero

Gazzetta di Parma: "Non era stato ritenuto responsabile dell'omicidio, finita la pena grazie agli sconti previsti per legge". La mamma del piccolo: "Lui libero, noi condannati a vita"

Il piccolo Tommaso Onofri (Ipa)
E' libero Salvatore Raimondi, condannato per il rapimento del piccolo Tommaso Onofri, il bimbo che il 2 marzo 2006 fu portato via dalla casa di Casalbaroncolo (Parma) mentre era a cena con la famiglia. A riportare la notizia è la 'Gazzetta di Parma' spiegando che "grazie agli sconti previsti dalla legge, ha già finito di scontare i vent'anni di carcere che gli erano stati inflitti per il rapimento del bimbo di 18 mesi. Non era stato ritenuto responsabile dell'omicidio". Il piccolo Tommaso fu poi ritrovato senza vita l'1 aprile 2006. Sta finendo di scontare la sua pena a 24 anni Antonella Conserva mentre Mario Alessio fu condannato all'ergastolo.

La mamma del piccolo: "Raimondi libero? Noi condannati a vita"

"Raimondi libero? Prima o poi me l'aspettavo, visto che era già in semilibertà. Che si goda la sua vita, noi invece siamo condannati per sempre", afferma, come riporta la 'Gazzetta di Parma', Paola Pellinghelli, la mamma del piccolo Tommaso.

"Vado avanti giorno dopo giorno, come posso, e ogni tanto mi chiedo come ho fatto. A nessuno dei tre auguro del male: se sono credenti, faranno i conti con Dio. Ma non voglio sentire parlare di perdono", sottolinea la mamma del bambino. "Non si permettano di venirmi a cercare - dice - Se fossi in loro, non riuscirei a vivere con il peso di ciò che hanno fatto, ma non credo siano pentiti". "Per me sono tutti e tre sullo stesso piano. Non perché ha aiutato la giustizia, è diverso dagli altri, meno responsabile", conclude la mamma di Tommy.

