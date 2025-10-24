Un kit rapido per aiutare le donne, da novembre gratis nelle farmacie romane, per verificare che il drink non sia stato alterato con la 'droga dello stupro' o con altre sostanze stupefacenti.

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, le farmacie di Roma e provincia nel mese di novembre distribuiranno dei kit rapidi per il rilevamento di sostanze stupefacenti versate nelle bevande per stordire le vittime e mettere così in atto una violenza sessuale (il cosiddetto 'drink spiking'). L'iniziativa, dal titolo 'Il consenso non si scioglie in un drink', nasce grazie alla collaborazione tra Federfarma Roma, Farmaciste insieme, Associazione Telefono Rosa, Associazione Differenza Donna, Associazione PonteDonna, Casa delle Donne Lucha y Siesta, Centro Donna Lisa, Cooperativa Be Free e GenerAct.

"Quest'anno si contano già oltre 50 femminicidi e secondo i dati Istat il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni (pari a 6 milioni e 788 mila donne), ha subito nel corso della vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale; il 21% una violenza sessuale e il 5,4% uno stupro o tentato stupro - ricordano i promotori dell'iniziativa - L'abuso 'facilitato da droghe' sfrutta sostanze come Ghb e chetamina, facilmente occultabili perché inodori e insapori, che possono causare perdita di coscienza, amnesia e incapacità di difendersi. Un fenomeno che si inserisce in un quadro drammatico: nel 2023, ogni 10 minuti nel mondo una donna è stata uccisa da un familiare o partner".

Cos'è il drink spiking, come funziona il kit

"Il consenso è la base di ogni relazione e non può essere aggirato. Con questa iniziativa mettiamo a disposizione delle donne - e di chiunque voglia sentirsi più sicuro - uno strumento semplice e immediato come un test per l'individuazione di sostanze stupefacenti all'interno di un cocktail. La prevenzione del drink spiking è un tassello importante nella lotta alla violenza di genere: informazione, ascolto e strumenti utili possono salvare una serata e, talvolta, la vita - dichiara Andrea Cicconetti, presidente di Federfarma Roma - Il nostro obiettivo è sensibilizzare anche gli uomini che devono mettersi in ascolto e fare la propria parte". Gli stick (kit Cyd - Check Your Drink) permettono un controllo rapido e discreto: basta una goccia di bevanda sull'area reattiva per osservare subito un marcato cambio di colore in presenza delle sostanze ricercate. Il kit è stato progettato per riconoscere un'ampia gamma di sostanze, con accuratezza fino al 98% per chetamina, Ghb, cocaina e scopolamina, la cosiddetta 'droga dello stupro'. E' possibile consultare il calendario con le farmacie aderenti e le date in cui sarà possibile ritirare il kit Cyd - Check Your Drink sul sito e sui social di Federfarma Roma.