SNAI – Serie A: si riparte con Juventus-Lazio e Roma-Inter

Il campionato riprende dopo la sosta. Sabato sera allo Stadium un successo bianconero a 2,05; il colpo di Baroni a 3,90. Domenica Napoli ok a Empoli a 1,65

Milano, 18 ottobre – Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Serie A torna con un weekend da non perdere. Due i big match, il primo sabato sera all’Allianz Stadium, dove la Juventus attende la Lazio. La squadra di Thiago Motta è l’unica imbattuta tra le 20 di Serie A, con un solo gol subito; i biancocelesti, però, prima della sosta hanno vinto tre delle ultime quattro e sono a pari punti con i bianconeri. Le quote Snai sono comunque a favore della Juventus, avanti a 2,05; per il pareggio si sale a 3,30, con il segno «2» a 3,90. Proprio in virtù dei numeri difensivi della Juve, l’Under a 1,65 è avanti rispetto all’Over a 2,10; equilibrio totale, invece, tra Goal e No Goal, offerti rispettivamente a 1,87 e 1,85. Vlahovic (sei gol alla Lazio in carriera) a 2,50 è il marcatore più probabile, seguito da Castellanos a 3,75, da Yildiz a 3,00 e da un terzetto a 5,00 formato da Mbangula, Dia e Noslin.

All’Olimpico L’altra grande sfida è quella dell’Olimpico tra Roma e Inter, con i giallorossi comunque imbattuti da cinque gare e i nerazzurri che sono la prima inseguitrice del Napoli capolista. Quote sbilanciate dalla parte della squadra di Simone Inzaghi, vincente a 1,80; «X» a 3,80, «1» addirittura a 4,25. A differenza di Juventus-Lazio, per Roma-Inter si fa preferire l’Over a 1,67, con l’Under a 2,05; discorso simile per Goal (1,60) e No Goal (2,20). I bookmaker puntano sulla coppia Lautaro Martinez-Thuram: una rete dell’argentino vale 2,50, una del francese a 2,75. Quota, quest’ultima, identica a quella per un gol del romanista Dovbyk.

La capolista Ad aprire il programma della domenica, alle 12.30, sarà Empoli-Napoli, con la capolista che punta a confermarsi tale anche contro un avversario partito comunque bene in questa stagione. Conte a 1,65 è nettamente avanti rispetto a D’Aversa a 5,75; in mezzo, il pareggio a 3,75. Nelle gare del sabato, invece, favorite Como (2,00 sul Parma), Bologna (2,15 a Genova) e Milan, che a San Siro riceve l’Udinese e parte a 1,35 nonostante i friulani siano avanti in classifica (13 punti contro 11).

