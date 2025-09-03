circle x black
SNAI – Tennis: derby azzurro nei quarti, Sinner rasoterra Jannik avanti a 1,05, l’impresa di Musetti a 11

03 settembre 2025 | 13.04
Milano, 2 settembre 2025 – E derby sia. Dopo le straordinarie prestazioni negli ottavi di finale dello US Open rispettivamente contro Aleksandr Bublik e Jaume Munar, mercoledì Jannik Sinner e Lorenzo Musetti saranno di fronte uno contro l’altro per un posto in semifinale a Flushing Meadows. Il numero 1 del mondo difende il titolo dello scorso anno, Musetti proverà a essere il primo a batterlo in una sfida tutta italiana a livello Atp dopo 15 derby vinti su 15 da Sinner. Le quote Snai, però, sono tutte dalla parte di Jannik, la cui vittoria è offerta a 1,05; l’impresa di Musetti, battuto due volte su due nei precedenti, si gioca addirittura a 11.

Set betting La vittoria di Sinner in tre set parte a 1,63, quota che si alza per il 3-1 a 3,20 e per il 3-2 a 8,25. Il successo in tre di Musetti paga 45 volte la posta, con l’1-3 a 25 e il 2-3 a 22.

Antepost Prima dei quarti di finale, nelle quote antepost per il titolo è sempre testa a testa tra Sinner e Alcaraz: l’azzurro di nuovo campione come nel 2024 è in lavagna a 1,75, con Alcaraz a 2,25. Musetti, a 50, ha la stessa offerta di Auger-Aliassime (possibile avversario di chi vincerà il derby, con il canadese opposto invece a De Minaur) e il solo Lehecka (avversario di Alcaraz) più indietro a 66.

Contatti:
Immediapress
Ufficio stampa Snaitech
E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
Cell: 348.4963434

US Open Tennis Derby Azzurro
