circle x black
Cerca nel sito
 

Flotilla per Gaza, Meloni a Schlein: "Adotteremo tutte le misure di tutela per i connazionali"

La premier risponde alla richiesta di informazioni della leader dem: "Governo in primo piano per assistenza civili Gaza"

Una delle navi della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza
Una delle navi della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza
04 settembre 2025 | 10.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sulla Global Sumud Flotilla per Gaza, "preso atto che l’iniziativa possa avere anche una finalità di natura simbolica o politica, e che quindi si intende portare avanti a prescindere da quanto sopra esposto, il Governo italiano assicura che saranno adottate tutte le misure di tutela e di sicurezza dei connazionali all’estero in situazioni analoghe, come sempre garantito finora". Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo alla segretaria nazionale del Partito democratico Elly Schlein in merito alla richiesta di informazioni sulle misure che il governo italiano intende intraprendere per garantire tutela e sicurezza all’equipaggio dell’iniziativa internazionale che vede impegnate 40 imbarcazioni.

"Per agevolare il buon esito della consegna di generi di prima necessità alla popolazione palestinese, tenuto conto della limitata quantità di aiuti trasportabili sulle imbarcazioni coinvolte, si suggerisce - continua Meloni - la possibilità di avvalersi di canali alternativi e più efficaci di consegna", "tra questi, mi permetto di segnalare i canali finora attivati dal Governo italiano, che, come è noto, svolge un ruolo di primo piano nel prestare assistenza alla popolazione civile attraverso l’iniziativa umanitaria “Food for Gaza”, con cui è stato possibile distribuire oltre 200 tonnellate di generi di prima necessità, aiuti alimentari e sanitari, toccando anche le aree più isolate e difficilmente raggiungibili della Striscia".

"Avvalersi dei canali umanitari già attivi, non solo da parte del Governo italiano - aggiunge Meloni - eviterebbe di esporre i partecipanti all’iniziativa “Global Sumud Flotilla” ai rischi derivanti dal recarsi in una zona di crisi e al conseguente onere a carico delle diverse Autorità statuali coinvolte di garantire tutela e sicurezza".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Global Sumud Flotilla Global Sumud Flotilla per Gaza gaza news meloni gaza italia gaza israele gaza
Vedi anche
Caso Grillo jr, slitta la sentenza: la videonews della nostra inviata
News to go
Regionali, chi deve votare e quando
Mostra Venezia, 'A House of Dynamite' e 'Marc by Sofia': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Trasporti, 4-5 settembre primo sciopero del mese
Ucraina, Putin ringrazia Kim per aiuto in guerra - Video
News to go
Scuola, si ricomincia: le date
Venezia 82, 'The Smashing Machine' e 'Portobello': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Maltempo su Genova e provincia. Vento fino a 60 km/h a Trieste
Mostra Venezia, 8 minuti di applausi per Kim Novak Leone d’oro alla carriera
News to go
Lavoro, introvabili operai specializzati
News to go
Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza