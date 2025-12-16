circle x black
Usa, da Trump nuova stretta sull'immigrazione: limiti anche ai palestinesi

Inseriti nell'elenco Burkina Faso, Mali, Niger, Sud Sudan, Siria Laos e Sierra Leone

Donald Trump - Afp
Donald Trump - Afp
16 dicembre 2025 | 23.45
Redazione Adnkronos
Nuova stretta sull'immigrazione da parte del presidente americano Donald Trump, che ha limitato ulteriormente l'ingresso di cittadini stranieri negli Stati Uniti. Nell'elenco figurano ora anche coloro che ''hanno un documento rilasciato dall'Autorità palestinese'', oltre a cinque nuovi Paesi e a due per i quali sono state inasprite le limitazioni. Si tratta di misure che, spiega la Casa Bianca, sono state adottate per ''proteggere la nazione dalle minacce alla sicurezza nazionale e alla sicurezza pubblica''.

Quello che si vuole è ''impedire l'ingresso di cittadini stranieri sui quali gli Stati Uniti non dispongono di informazioni sufficienti per valutare i rischi che rappresentano, ottenere la cooperazione dei governi stranieri, far rispettare le nostre leggi sull'immigrazione e promuovere altri importanti obiettivi di politica estera, sicurezza nazionale e antiterrorismo''.

La Casa Bianca sottolinea che ''è dovere del presidente intervenire per garantire che coloro che cercano di entrare nel nostro Paese non arrechino danno al popolo americano''.

Nel documento vengono confermati i 12 Paesi inseriti nel precedente documento 10949, ovvero Afghanistan, Birmania, Ciad, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen. A questi vengono aggiunti 7 Paesi più l'Autorità nazionale palestinese. Si tratta di Burkina Faso, Mali, Niger, Sud Sudan e Siria, oltre a Laos e Sierra Leone ai quali in precedenza erano state poste solo limitazioni parziali.

