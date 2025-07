SNAI – Tour de France: Pogacar-Vingegaard,testa a testa per la maglia gialla. Guida lo sloveno a 1,45

Milano, 3 luglio – Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard si sono divisi le ultime cinque edizioni del Tour de France: tre le ha vinte lo sloveno, due il danese. Per le quote Snai, sono ancora loro i grandi favoriti per la Grande Boucle al via sabato e che si concluderà il 27 luglio. La vittoria finale di Pogacar parte a 1,45, seguito da Vingegaard a 3,00, secondo i quotisti l’unico in grado di tenere testa al campione sloveno. A completare il podio c’è il belga Remco Evenepoel, terzo anche nel 2024, e che si gioca a 15. Ancora più lontani Joao Almeida a 20 e Primoz Roglic a 25. Non ci sono italiani con una quota propria: rientrano tutti nell’opzione ‘Altro’, che paga 15 volte la posta.

Prima tappa La numero 112 sarà un’edizione tutta francese, dopo che lo scorso anno il Tour era partito da Firenze: l’arrivo tornerà quello più suggestivo, a Parigi, dopo che nel 2024 era stato spostato a Nizza per via della concomitanza con l’Olimpiade. La prima tappa è in programma sabato a Lilla, e tra i favoriti per la prima maglia gialla c’è anche un italiano, il friulano Jonathan Milan, a 2,75 come il belgaTim Merlier.

