Snaipay, Match Sponsor di Inter-Lazio,celebra il big match con un concorso dedicato ai tifosi

In palio ogni giorno una Gift Card da 250 euro e, ad estrazione finale, due biglietti esclusivi con Walkabout experience

Milano, 29 aprile 2025 – In occasione della partita Inter–Lazio, ultima gara casalinga della stagione nerazzurra, Snaipay, il brand di Snaitech dedicato ai servizi di pagamento e ricarica a valore aggiunto, lancia un’iniziativa speciale pensata per premiare la passione dei tifosi.

Il concorso “Snaipay Matchday”, attivo fino al 4 maggio 2025, mette in palio ogni giorno una Gift Card Snaipay da 250 euro, assegnata tramite formula Instant Win. A conclusione dell’iniziativa, un’estrazione finale assegnerà il premio esclusivo: due biglietti VIP per Inter–Lazio (data e orario da confermare), con Walkabout experience per vivere la partita da protagonisti.

Partecipare è semplice: basta registrarsi sul sito dedicato (snaipayconcorso.it/inter), inserire i propri dati e provare subito a vincere.

Con questa iniziativa, Snaipay consolida la propria partnership con FC Internazionale Milano, di cui è Value-Added Services Partner, e conferma il proprio impegno nel creare esperienze ad alto valore aggiunto per i tifosi, avvicinandoli sempre di più alla squadra del cuore.

Snaipay si conferma tra i principali player nei servizi di pagamento digitale e di prossimità. Con una rete di oltre 4.500 punti vendita affiliati – tra edicole, tabaccherie e bar – e più di 40 aziende partner, consente di effettuare pagamenti di bollette e multe, ricariche telefoniche o Pay TV, acquisti di gift card e molto altro, in modo semplice, veloce e sicuro.

