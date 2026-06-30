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Sportello generalista per l’assistenza alle vittime di reato e la promozione di programmi di giustizia riparativa di Rieti - Poggio Mirteto

Sportello generalista per l’assistenza alle vittime di reato e la promozione di programmi di giustizia riparativa di Rieti - Poggio Mirteto
30 giugno 2026 | 12.19
LETTURA: 3 minuti

Sportello generalista per l’assistenza alle vittime di reato e la promozione di programmi di giustizia riparativa di Rieti - Poggio Mirteto

Lo Sportello Generalista per l’assistenza vittime di reato e la promozione di Giustizia riparativa di Rieti ha sede a Poggio Mirteto, all’interno della Biblioteca intitolata a Peppino Impastato, aperto nei giorni del martedì e del venerdì. Lo Sportello nasce all’interno del progetto Giustizia in Itinere, in attuazione delle disposizioni contenute nella Direttiva 2012/29/UE, nell’intento di creare una rete territoriale per le persone vittime di reato di ogni età, nazionalità, etnia, religione, condizione sociale ed economica. Il progetto, finanziato dal Ministero della Giustizia (Dipartimento Affari di Giustizia), nasce su iniziativa della Regione Lazio (Assessorato Servizi Sociali, Disabilità Terzo Settore, Servizi alla Persona), in partenariato con il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria (PRAP), l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna del Lazio, Abruzzo e Molise (UIEPE) e l’ASP Istituto Romano di San Michele. Lo Sportello di Poggio Mirteto, realizzato in coprogettazione con “Magliana’80 Cooperativa sociale SPA – ETS”, per il territorio di Rieti, è stato aperto nel giugno 2025; lo Sportello consta di un’equipe di professionisti, specializzati rispettivamente in area legale, psicologica, antropologica culturale e dell’accoglienza, che garantisce, attraverso un lavoro sistematico di accoglienza ed analisi, uno spazio di parola riservato, fornendo supporto ed orientamento alle vittime di reato e non, indicazioni sui diritti e sulle tutele disponibili durante il percorso giudiziario, orientamento ai servizi sul territorio, accompagnamento psicologico breve e informazioni chiare sulla giustizia riparativa e sulle modalità di accesso alla stessa. Nello specifico, il territorio di Poggio Mirteto ed in generale della bassa Sabina, ha dato una risposta molto positiva nei confronti dell’attivazione dello Sportello, con immediata disponibilità dei servizi sociali locali, degli Enti territoriali e delle Forze dell’Ordine. Il 30 settembre 2025 presso la Sala Elpidio Benedetti di Poggio Mirteto, lo Sportello ha avuto presentazione ufficiale, con un evento che ha visto la partecipazione tra gli altri, del Sindaco di Poggio Mirteto, del Prefetto di Rieti, del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Poggio Mirteto, del Comandante provinciale dei Carabinieri di Rieti, dell’Assessore alla cultura di Poggio Mirteto e del Sacerdote Vicario. Successivamente, grazie all’accoglienza dell’utenza locale, con una casistica diversa tra tipologia di reati, procedimenti giudiziari e semplice bisogno di ascolto di disagio psicologico e sociale, lo Sportello ha potuto avere una breve mappatura anche dei bisogni e delle necessità del territorio. Tra gli eventi promossi dallo Sportello nel territorio, brevemente ricordiamo: la diffusione nel reatino e nella Bassa Sabina della conoscenza dello Sportello attraverso un camper itinerante nel mese di dicembre 2025 e la rassegna cinematografica e tavola rotonda su Giustizia riparativa e territoriale, promossa presso la Biblioteca Peppino Impastato ed intitolata Corti dal Carcere, il 10 aprile 2026.

L’Equipe dello Sportello per l’assistenza alle vittime di reato

e la promozione di programmi di giustizia riparativa di Rieti - Poggio Mirteto:

Responsabile scientifica:

Prof Patrizia Patrizi - Ordinaria di Psicologia giuridica e pratiche di giustizia riparativa Università di Sassari

Area Legale

Avv Eleonora Grimaldi Avv Giovanna Perna

Area psicologica

D.ssa Cristiana Guido, Ilena Monica Bacco, Martina Rinaldi, Elisabetta Ignesti

Area Antropologica Culturale

Dott Massimo Montaldi

Area dell’Accoglienza

Antonella Barberi

Contatti:
KTP.Agency
emiliano.stampa@gmail.com

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Tag
Sportello generalista assistenza alle vittime di reato giustizia riparativa Rieti Poggio Mirteto Lazio
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