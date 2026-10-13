Stelios ha sfidato le compagnie aeree con easyJet. Ora sfida i giganti dello shopping online

LONDRA, 13 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Trent'anni fa, Sir Stelios Haji-Ioannou ha lanciato easyJet per sfidare le compagnie aeree già affermate. Ora, il fondatore della famiglia di marchi easy porta la stessa filosofia da sfidante nel commercio online con easyShop.com, un nuovo marketplace multi-categoria destinato a competere con Amazon e ufficialmente aperto in 21 Paesi europei.

Il lancio introduce il marchio easy in uno dei più grandi mercati di consumo al mondo, con una proposta basata sulla convenienza, sulla semplicità e sui vantaggi per gli acquirenti, insieme a un modello di marketplace concepito per offrire ai rivenditori un ambiente più equo in cui crescere.

A differenza dei marketplace gestiti direttamente da operatori commerciali, easyShop non detiene scorte, non vende prodotti a marchio proprio e non compete con le aziende che utilizzano la sua piattaforma. Ogni prodotto appartiene a un rivenditore e ogni ordine effettuato da un cliente genera una vendita per un rivenditore.

Sir Stelios Haji-Ioannou, fondatore della famiglia di marchi easy, ha dichiarato:

"La concorrenza fa bene ai consumatori e alle imprese. Nessun mercato ne trae vantaggio quando tutti ritengono di avere una sola scelta."

"easyShop unisce i valori che da sempre contraddistinguono il marchio easy, semplicità, convenienza e scelta, a un modello di marketplace concepito per aiutare i rivenditori a crescere anziché competere con loro. Credo che vi sia ampio spazio per un nuovo approccio allo shopping online."

I rivenditori possono raggiungere gli acquirenti nei 21 mercati prescelti tramite un unico account, con l'IVA calcolata automaticamente. Non devono costituire una società in ogni paese. In questo modo, l'espansione internazionale diventa accessibile anche alle imprese che in precedenza potevano essere frenate dai costi e dalla complessità delle operazioni locali.

Centinaia di rivenditori sono già attivi su easyShop in seguito al lancio graduale dei siti locali. Con l'avvicinarsi del Black Friday e del Natale, il marketplace invita altri venditori britannici, europei e internazionali ad aderire, ampliare la propria portata e sfruttare il periodo dell'anno con il maggior volume di vendite.

easyShop utilizza la tecnologia OnCommerce, che ne gestisce anche le operazioni. OnCommerce è la società tecnologica specializzata in marketplace alla base di OnBuy e del prossimo marketplace Comet.

Cas Paton, fondatore e CEO di OnCommerce, ha commentato:

"Troppi rivenditori stanno costruendo la propria attività su una piattaforma che è anche il loro principale concorrente. Riteniamo che sia sbagliato. easyShop non venderà mai prodotti in concorrenza con le aziende che operano sulla sua piattaforma."

"Da 30 anni il marchio easy sfida i grandi operatori consolidati e vince. Ora sfidiamo i giganti dello shopping online schierandoci dalla parte dei venditori, per offrire loro le condizioni eque che attendono da troppo tempo."

Per gli acquirenti, easyShop riunisce in un'unica destinazione milioni di prodotti offerti da rivenditori affidabili, con prezzi competitivi, consegna gratuita su milioni di prodotti, premi per ogni acquisto, opzioni di pagamento flessibili e recensioni verificate.

I rivenditori possono registrarsi per vendere su easyShop.

Gli acquirenti possono visitare easyShop.

Le richieste di intervista a Sir Stelios Haji-Ioannou devono essere indirizzate a Tavistock e sono soggette alla sua disponibilità.

Informazioni su easyShop

easyShop è un marketplace online multi-categoria che opera in 21 Paesi europei. easyShop fa parte della famiglia di marchi easy, fondata da Sir Stelios Haji-Ioannou, e si basa sui valori di convenienza, scelta e semplicità. Il marchio easyShop è di proprietà di easyGroup, che ne concede l'utilizzo in licenza, mentre la tecnologia e la gestione operativa del marketplace sono affidate a OnCommerce.

Informazioni su OnCommerce

OnCommerce è un'azienda tecnologica specializzata in marketplace che fornisce la tecnologia e gestisce easyShop, il marketplace con cashback OnBuy (fondato nel 2016) e il marketplace britannico di prodotti elettronici Comet, il cui lancio è previsto per novembre 2026. OnCommerce non detiene scorte e non vende prodotti a marchio proprio attraverso i propri marketplace.

Informazioni su easyGroup

easyGroup (easy.com) è la società che ha creato e detiene la famiglia di marchi easy®. easyGroup si propone di creare, detenere e gestire il marchio easy collaborando con partner commerciali adeguati nei rispettivi settori. Concedendo in licenza il nome easy, easyGroup genera un flusso costante di proventi da royalty e dona la maggior parte degli utili di easyGroup Ltd in beneficenza attraverso Stelios Philanthropic Foundation, organizzazione benefica registrata nel Regno Unito (https://stelios.foundation/). Sir Stelios e easyGroup hanno finora donato oltre 120 milioni di euro in beneficenza.

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