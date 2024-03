Steriline e l’integrazione della tecnologia Stericlean di Stäubli

Como, 05/03/2024. In un sistema in così rapida evoluzione come quello dell'industria farmaceutica, l'innovazione è un passaggio essenziale per confermarsi competitivi sul mercato. Per molto tempo l'impiego di applicazioni robotiche nelle linee di riempimento di liquidi per flaconi è stata considerata una pratica difficilmente realizzabile. L’azienda italiana Steriline, con sede nel Nord Italia, a Como, ha contribuito a cambiare radicalmente questa prospettiva, anche grazie a una soluzione radicale, finalizzata alla perfetta integrazione con i robot a marchio Stericlean di Stäubli.

Soluzioni robotiche flessibili, efficienti e certificate cGMP

Steriline, da oltre trent’anni leader nel settore della fornitura di macchinari per linee di riempimento sterile, è sempre stata all'avanguardia nello sviluppo di soluzioni su misura per le aziende farmaceutiche nell’ambito del packaging primario. La necessità di garantire ai propri clienti un miglioramento tangibile in termini di efficienza produttiva e sicurezza per gli operatori, ha portato l’azienda a esplorare nuove frontiere, investendo, ormai da più di un decennio in maniera importante, nell’integrare l’automazione all’interno dei suoi macchinari e linee.

Tra le sfide principali per Steriline in questo contesto, c’è stata sicuramente quella di progettare soluzioni robotiche in grado di rispondere adeguatamente ai rigorosi standard asettici richiesti dall'industria farmaceutica. La soluzione è presto arrivata grazie all’introduzione dei robot Stericlean di Stäubli, noti al settore per affidabilità e precisione, soprattutto in ambienti caratterizzati da elevati livelli di pressione e temperatura. L'integrazione delle soluzioni robotiche Stericlean ha permesso a Steriline quindi di progettare e realizzare recentemente, tra le altre, un'innovativa linea di riempimento di liquidi per flaconi, pienamente conforme alle linee guida cGMP (Current Good Manufacturing Practice).

I 3 robot Stericlean TX60 costituiscono il cuore pulsante del nuovo sistema di riempimento. Questi robot offrono flessibilità, sicurezza e resa produttiva senza pari. Grazie alla versatilità dei nuovi gripper, è possibile inoltre gestire efficientemente diverse tipologie di flaconi, a tutto vantaggio della produttività. I robot di Stäubli facilitano anche i processi di pulizia e disinfezione dei macchinari, contribuendo a garantire la massima conformità ai più elevati standard di qualità e sicurezza.

Una collaborazione strategica orientata alla crescita di tutto il settore

Il successo della collaborazione tra Stäubli e Steriline è un esempio tangibile di come gli investimenti in innovazione tecnologica contribuiscano a favorire la crescita del settore farmaceutico, aprendo nuove prospettive in termini di efficienza e sicurezza in tutti i processi di produzione.

Stäubli è fornitore globale di soluzioni meccatroniche, per quattro differenti divisioni: connettori elettrici, connettori per fluidi, Robotica e Tessile. Attualmente è presente in 28 Paesi, con agenti in 50 mercati di quattro diversi continenti. Il Gruppo Stäubli, a livello mondiale, conta 6000 collaboratori. Fondata originariamente nel 1892 come piccola officina a Horgen, nei pressi di Zurigo, oggi Stäubli è un Gruppo internazionale con sede principale a Pfäffikon, in Svizzera.

Steriline invece è leader nel settore della produzione di linee complete per la lavorazione sterile di prodotti iniettabili, cui riferiscono tre differenti tipologie di offerte: gamma standard, gamma robotizzata e macchinari per il contenimento e l’isolamento. Attualmente può vantare oltre 40 rappresentanze commerciali tra Agenti e Rivenditori dislocati nei 5 continenti. L’azienda conta oltre 1.800 installazioni e circa 220 tra dipendenti e collaboratori esterni. Fondata nel 1989 dal suo attuale amministratore delegato Gerardo Fumagalli, ha mantenuto la sua sede principale a Como, in Lombardia.

Per entrare in contatto con Steriline

Steriline s.r.l. via Tentorio, 30/31 - 22100 Como, Italia

Tel. +39 031 592064

Corporate website: https://www.steriline.it/

LinkedIn page: https://it.linkedin.com/company/steriline-srl