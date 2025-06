Supermicro offre soluzioni AI raffreddate ad aria e a liquido ottimizzate per prestazioni ed efficienza con GPU e piattaforme AMD Instinct™ serie MI350

SAN JOSE, California, 13 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per intelligenza artificiale, cloud, archiviazione e 5G/Edge, annuncia che, con le nuove GPU della serie AMD Instinct MI350, saranno disponibili soluzioni GPU raffreddate sia a liquido che ad aria, ottimizzate per prestazioni senza pari, massima scalabilità ed efficienza. La generazione H14 Supermicro di soluzioni GPU ottimizzate dotate di doppie CPU AMD EPYC™ 9005 insieme alle GPU della serie AMD Instinct MI350 è progettata per le organizzazioni che cercano le massime prestazioni su larga scala, riducendo al contempo il costo totale di proprietà dei loro data center basati sull'intelligenza artificiale.

"Supermicro continua a essere leader del settore con la maggiore esperienza nella fornitura di sistemi ad alte prestazioni progettati per applicazioni di intelligenza artificiale e HPC", ha dichiarato Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. "Le nostre soluzioni Data Center Building Block Solution® ci consentono di distribuire rapidamente sul mercato soluzioni end-to-end per data center, offrendo le ultime tecnologie per le applicazioni più esigenti. L'aggiunta delle nuove GPU AMD Instinct serie MI350 alla nostra gamma di server GPU rafforza ed espande le nostre soluzioni di intelligenza artificiale leader del settore e offre ai clienti una scelta più ampia e prestazioni migliori nella progettazione e nella costruzione della prossima generazione di data center".

Maggiori informazioni sui server Supermicro con GPU AMD Instinct serie MI350 sono disponibili qui.

Le soluzioni per data center di generazione H14 di Supermicro offrono prestazioni e flessibilità senza pari per un'ampia gamma di carichi di lavoro AI, HPC, Cloud ed Enterprise. Questi sistemi sono basati sulla comprovata architettura a blocchi di Supermicro per aiutare i clienti aziendali ad aggiornare e scalare in modo efficiente i loro carichi di lavoro. I nuovi server GPU Supermicro sono dotati sia della più recente CPU AMD EPYC che delle GPU AMD Instinct, che insieme offrono una potente famiglia di soluzioni abilitate all'intelligenza artificiale, integrandosi alle soluzioni DCBBS (data center building block) di Supermicro per garantire il successo dei clienti dalla consulenza all'implementazione in loco fino al supporto.

"La nostra nuova serie AMD Instinct MI350 offre fino al 40 percento in più di token per dollaro rispetto alla concorrenza, mantenendo al contempo il fattore di forma standard del settore per la compatibilità con le infrastrutture OEM", ha dichiarato la Dott.ssa Lisa Su, CEO e Presidente di AMD. "Combinando queste GPU con le piattaforme collaudate di Supermicro, i clienti possono implementare rack completamente integrati, raffreddati ad aria o a liquido, realizzati interamente con tecnologia AMD, ottenendo la flessibilità e l'efficienza necessarie per implementare soluzioni di intelligenza artificiale affidabili su qualsiasi scala".

Supermicro sta espandendo il suo collaudato sistema fabric ad alte prestazioni da 8 GPU raffreddato ad aria e a liquido, sfruttando lo standard industriale multi-architettura aperto OCP Accelerator Module (OAM) per supportare le più recenti GPU della serie AMD Instinct MI350. Per gli ambienti ad alta densità, il sistema raffreddato a liquido 4U con GPU AMD Instinct MI355X è dotato della nuova architettura Direct Liquid Cooling (DLC) migliorata di Supermicro, che incorpora nuove tecnologie per il raffreddamento di vari componenti dei server e riduce il consumo energetico fino al 40%, garantendo prestazioni più elevate per rack e supportando un'infrastruttura di raffreddamento avanzata su larga scala. I clienti possono scegliere l'opzione 4U raffreddata a liquido di Supermicro per implementazioni rack-scale ad alta densità, nonché l'opzione 8U per ambienti raffreddati ad aria.

Progettati per massimizzare la produttività di calcolo, l'utilizzo della larghezza di banda della memoria e l'efficienza energetica per consentire un'inferenza AI più efficiente dal punto di vista energetico, questi server GPU accelerati con la serie AMD Instinct MI350 offriranno 288 GB di HBM3e per GPU, aumentando di 1,5 volte la capacità di memoria rispetto alle generazioni precedenti dell'acceleratore AMD Instinct, 8 TB/s di larghezza di banda e 1,8 petaflop di FP16 / FP8 rispetto alla generazione precedente Instinct MI325X; i clienti potranno quindi elaborare più dati più velocemente per i loro carichi di lavoro AI.

"I modelli di intelligenza artificiale non solo stanno aumentando di dimensioni, ma richiedono anche infrastrutture più veloci ed efficienti, da implementare in modo coerente in ambienti reali", ha dichiarato Paul Schell, analista di settore presso ABI Research. "Aggiungendo le GPU AMD series MI350 alla sua ultima generazione H14, Supermicro dimostra il suo impegno nel fornire soluzioni di memoria scalabili ad alte prestazioni, ottimizzate sia per l'addestramento che per l'inferenza dell'intelligenza artificiale. Grazie al supporto per il raffreddamento sia a liquido che ad aria, questi sistemi offrono la flessibilità e l'efficienza di cui CSP, neo-cloud e aziende hanno bisogno per supportare il prossimo scatto di crescita dell'intelligenza artificiale".

Queste nuove soluzioni GPU sono progettate per supportare l'intelligenza artificiale su larga scala, tra provider di servizi cloud e partner aziendali. Basate sull'architettura AMD CDNA di quarta generazione, le soluzioni AMD Instinct serie MI350 offrono prestazioni eccezionali ed efficienza energetica per un'ampia gamma di carichi di lavoro, dall'addestramento e inferenza dell'intelligenza artificiale alle simulazioni scientifiche complesse. La nuova serie AMD MI350 sarà inoltre dotata di nuovi tipi di dati FP6 e FP4 per offrire eccezionali capacità di intelligenza artificiale, gestendo modelli più grandi per le distribuzioni di intelligenza artificiale.

Sono disponibili da ordinare i seguenti sistemi GPU Supermicro che supportano le GPU AMD Instinct:

GPU raffreddata a liquido, 4U https://www.supermicro.com/en/products/system/gpu/4u/as%20-4126gs-nmr-lcc

GPU raffreddata ad aria,8Uhttps://www.supermicro.com/en/products/system/gpu/8u/as%20-8126gs-tnmr

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2709711/MI350_Series.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/5367438/Supermicro_Logo.jpg

