TEKCE ridefinisce il settore immobiliare con servizi PropTech personalizzati

Un rapporto di Fortune Business Insights afferma che l'industria immobiliare globale è pronta per un'importante svolta tecnologica, con investimenti in tecnologie immobiliari (PropTech) destinati a raggiungere i 37 miliardi di dollari entro la fine di quest'anno e a sfiorare i 90 miliardi di dollari entro il 2032. Questo boom delle cosiddette “tecnologie immobiliari”, che abbraccia analisi dei dati, intelligenza artificiale e blockchain, sta rivoluzionando il modo in cui acquirenti e venditori interagiscono, rendendo le transazioni più accessibili, trasparenti ed efficienti.

In questo contesto, il gruppo immobiliare internazionale TEKCE, attivo con 20 uffici in 5 paesi, ha lanciato MyTEKCE, una nuova piattaforma digitale progettata per centralizzare i dati e ottimizzare il processo di compravendita immobiliare. Riunendo informazioni chiave in un unico ambiente intuitivo, MyTEKCE mira a semplificare il processo decisionale per acquirenti e venditori, aumentare la trasparenza e ridurre le complicazioni amministrative in un settore da sempre legato a metodi tradizionali.

La personalizzazione come motore di crescita nel settore immobiliare

“MyTEKCE rappresenta un cambiamento radicale nel modo in cui si acquistano e si vendono immobili”, afferma Özkan Tekce, COO di TEKCE. “Da molto tempo il settore immobiliare opera con metodi convenzionali. La nostra piattaforma introduce una nuova era, in cui acquirenti e venditori possono entrare in contatto con una facilità senza precedenti. Grazie alle tecnologie più avanzate, non solo acceleriamo la crescita del settore, ma offriamo un valore significativo agli stakeholder. Attraverso la nostra nuova piattaforma, sviluppata sul nostro sito web e supportata da un team professionale di 250 persone che parlano fluentemente oltre 30 lingue, stiamo colmando il divario tra venditori e acquirenti di immobili, inaugurando una nuova era del mercato immobiliare.”

MyTEKCE offre ai venditori strumenti per richiedere report gratuiti di valutazione immobiliare, monitorare i propri annunci, analizzare le statistiche dei visitatori, gestire i contratti e completare l'intero processo di vendita online. Questo approccio digitale promette di ampliare le opportunità di mercato e semplificare le transazioni.

A loro volta, gli acquirenti possono usufruire di strumenti di ricerca personalizzati, notifiche in tempo reale su nuovi annunci e comunicazione diretta con i consulenti di vendita. Possono organizzare visite agli immobili, gestire gli annunci preferiti e utilizzare un sistema CRM integrato che centralizza documenti e dati chiave. Il risultato è un'esperienza di acquisto fluida e centrata sull'utente.

Facilitiamo l'accesso alle informazioni, migliorando la trasparenza nel settore immobiliare

Sin dalla sua fondazione nel 2004, TEKCE si è focalizzata su una comunicazione trasparente e su una scrupolosa verifica degli immobili per garantire il miglior prezzo. “Il nostro successo si basa sulla costruzione di una fiducia duratura”, afferma Özkan Tekce. “Analizziamo a fondo ogni proprietà affinché gli acquirenti possano operare con fiducia. MyTEKCE rappresenta il culmine di questa strategia, trasformando il nostro impegno per la chiarezza e l'usabilità in una tangibile piattaforma innovativa”

Presto lanceremo member pages destinate a Proprietari e Partner

TEKCE, nota come la prima azienda immobiliare ad accettare criptovalute come metodo di pagamento per le transazioni immobiliari, prevede ulteriori miglioramenti per MyTEKCE. Una member page dedicata ai Partner, di prossima uscita, permetterà agli operatori del settore di pubblicare annunci immobiliari a livello globale o di servire i propri clienti utilizzando l'ampio database immobiliare di TEKCE. Inoltre, i proprietari potranno gestire affitti a breve, medio e lungo termine, accedendo a processi trasparenti e ricevendo supporto legale attraverso la piattaforma.

Ozkan Tekce ha concluso il suo intervento affermando: “In TEKCE riteniamo che il marketing digitale e un’esperienza cliente fluida siano pilastri essenziali per favorire una crescita sostenibile e di successo. Seguiamo da vicino le tendenze globali del settore immobiliare e trasformiamo rapidamente le ultime innovazioni in strumenti pratici per i nostri clienti. Restando all’avanguardia delle tecnologie emergenti e delle dinamiche di mercato in evoluzione, puntiamo a mantenere un vantaggio competitivo, continuando a perfezionare i nostri servizi, ampliare la nostra visibilità e contribuire alla trasformazione del settore immobiliare a livello globale”.

Contatti

Aysun Tekce

Aysun.tekce@tekce.com