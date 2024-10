Temptation Island, serata finale con ascolti top: lo share superiore al 23% a 1,82 su Sisal.it

Roma, 21 ottobre 2024 – Cresce l’attesa per il gran finale dell’edizione autunnale di Temptation Island, che andrà in onda domani sera su Canale 5. Secondo i pronostici degli esperti Sisal, l'ultima puntata potrebbe segnare un nuovo record di ascolti, con uno share stimato intorno al 23,25%. La possibilità under/over è al 50% e offerta a quota a 1,82. Questo risultato potrebbe consacrare l’edizione 2024 come una delle più seguite di sempre nella storia del reality. Tuttavia, la concorrenza sarà agguerrita: su Rai1 andrà in onda la miniserie Mike, dedicata a Mike Bongiorno, un grande evento che potrebbe sottrarre una parte degli ascolti, intaccando il successo di Temptation Island.

Il reality show, ormai appuntamento fisso per milioni di telespettatori, ha visto un successo crescente, puntata dopo puntata, con ascolti in costante aumento e picchi del 23,9%. Ha saputo reggere anche la concorrenza del grande cinema battendo, nella puntata del 15 ottobre, House of Gucci, film del 2021 diretto dal grande Ridley Scott e che ha totalizzato uno share dell'11,9% contro il 23,1% del reality. Il successo è stato tale che la produzione ha deciso di prolungare l’edizione di una settimana, posticipando la puntata finale dal 15 al 22 ottobre per dare ancora più spazio alle storie e alle dinamiche delle coppie protagoniste.

Nella puntata di domani sera l’attenzione degli spettatori sarà tutta rivolta al falò di confronto finale, dove le ultime quattro coppie rimaste in gioco – Millie Moi e Michele Varriale, Federica Petagna e Alfonso D’Apice, Titty Scialò e Antonio Maietta, Mirco Rossi e Giulia Duranti – affronteranno la fase finale del loro viaggio nei sentimenti.

Usciranno insieme o separati? Non ci resta che aspettare domani per scoprirlo.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente- l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale - l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di partecipare a gare per aggiudicarsi nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York.

Sisal Italia S.p.A.

Ufficio stampa