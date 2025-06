Tennis – Sinner-Djokovic: la sfida numero 9 vale un posto in finale

Roma, 05 giugno 2025 – Sinner-Djokovic atto numero nove. L’attuale numero 1 del mondo incrocia, ancora una volta, il giocatore che ha infranto quasi tutti i record nella storia del tennis, a cominciare dagli Slam vinti, ben 24. La semifinale del Roland Garros 2025 sarà, inoltre, il quarto confronto a livello di Major con Nole in vantaggio 2-1 nei confronti di Jannik ma, nel complesso, il bilancio è in perfetta parità con 4 vittorie a testa. Il punto di svolta, nella rivalità tra Sinner e Djokovic, si è avuto nella semifinale di Coppa Davis 2023 quando l’azzurro annullò 3 match point al tennista serbo prima di vincere 7-5 al terzo. Gli esperti Sisal indicano Jannik Sinner come grande favorito a 1,22 rispetto al 4,25 con cui è accreditato Nole Djokovic. Visto lo stato di forma di entrambi, l’italiano non ha perso, finora, neanche un set mentre il Djoker ha mostrato una condizione fisica e mentale dei tempi migliori contro Zverev, è assai probabile che entrambi vincano almeno un set, ipotesi offerta a 1,65, mentre un risultato esatto di 3-2 si gioca a 5,75 quello a favore di Sinner mentre pagherebbe 10 volte la posta quello per Djokovic. In un match così tirato, non sono esclusi tie-break: vederne almeno due è in quota a 5,50.

Carlos Alcaraz, impegnato nella seconda semifinale contro Lorenzo Musetti, è il grande favorito per la vittoria finale al Roland Garros. Lo spagnolo, campione in carica del torneo, è dato vincente, secondo gli esperti Sisal, a 2,00 per centrare il quinto slam della carriera. Alle spalle di Carlitos c’è Jannik Sinner, a 2,50, il quale, in caso di successo, si troverebbe a metà strada dal realizzare il Grande Slam visto che l’azzurro, a gennaio, si è già portato a casa l’Australian Open. Il podio è completato da Novak Djokovic, in quota a 9,00 e tre volte vincitore della Coppa dei Moschettieri, ancora a caccia dello Slam numero 25. Chiude la lista Lorenzo Musetti, impegnato nella seconda semifinale della carriera in un Major, il cui trionfo pagherebbe 25 volte la posta.

