Tennis – Sinner ritrova Fritz dopo gli US Open: un altro 2-0 dell’azzurro, alle ATP Finals, a 1,50 su Sisal.it

Roma, 11 novembre 2024 – Jannik Sinner si è presentato come meglio non poteva alle ATP Finals di Torino regolando con un secco 2-0 Alex de Minaur. Il numero 1 al mondo si prepara ora ad affrontare Taylor Fritz, vincente all’esordio contro un nervosissimo Daniil Medvedev, in un match che ha tutta l’aria di uno spareggio per il primo posto nel girone. Sinner, per gli esperti Sisal, parte favoritissimo a quota rasoterra, 1,12, per il secondo successo consecutivo mentre il trionfo di Fritz è offerto a 6,00. Quello che andrà in scena al Pala Alpitour sarà il quarto confronto tra l’azzurro e lo statunitense: il bilancio parla di due vittorie a una per Jannik con la perla del trionfo nella finale degli US Open lo scorso settembre.

Entrambi i tennisti hanno vinto il match d’esordio alle Finals con un secco 2-0: lo stesso risultato esatto si gioca a 1,50 per Sinner mentre quello di Fritz pagherebbe 11 volte la posta. Il servizio è diventato un’arma fondamentale per tutti e due i protagonisti: l’ipotesi che sia Jannik che Taylor mettano a segno almeno 9 ace è data a 1,90.

