Tessere il mondo: una collaborazione tra Lauren Rottet e Turri

~ L'installazione di Rottet Collection include un'attenta selezione di artigiani presso il flagship store ristrutturato di Turri a Milano ~

MILANO, 3 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Lauren Rottet, architetta e designer di fama internazionale e fondatrice/presidente di Rottet Studio, in collaborazione con Turri, produttore di raffinati mobili moderni, presenterà nuovi arredi frutto di una nuova collaborazione tra Rottet Collection e Turri durante la Milano Design Week (MDW), dal 7 al 13 aprile 2025, presso il flagship store recentemente rinnovato del brand italiano. I mobili creati grazie alla collaborazione saranno esposti insieme ad altri pezzi progettati e realizzati appositamente per la settimana, in una mostra giustamente chiamata "Tessere il mondo", che mette in risalto la storia guidata dagli artigiani. Giovedì 10 aprile alle 17:00 si terrà una tavola rotonda su questo tema.

Tra i punti salienti dell'installazione, la scrivania James Desk, progettata da Rottet Collection e prodotta da Turri, presente nell'ambiente di ufficio. "Prendendo il nome dal suo creatore, James Cull, nel nostro studio di New York, la James Desk è stata concepita per un attico nel più alto edificio residenziale del mondo, Central Park Tower, per il quale abbiamo progettato tutti gli interni", spiega Rottet. "Ci piaceva il nome James Desk perché evocava la cura e la precisione di un maggiordomo o di un medico, come mio padre che si chiamava anche lui James". La scrivania sarà collocata accanto a una libreria che contiene libri iconici sul design italiano e tre nuove uscite per la primavera 2025 di Rizzoli.

"Split Face", una nuova linea di Rottet per Atelier Vierkant composta da vasi più grandi del normale, alti oltre 2 metri, dalle forme arrotondate in argilla testurizzata, ricoperti da una glassa riflettente color oro, che saranno disposti ad arte nel cortile. La vignetta della camera da letto comprenderà una poltrona elegante e curva e un pouf disposti su un nuovo tappeto fatto a mano di Sacco Carpet, disegnato da Rottet per completare la propria collezione Scutoid. L'installazione avrà un aspetto organico e non lineare e sarà un'espressione di elementi naturali incorporati negli interni. "La forma scutoide imita la formazione di cellule organiche legate fra di loro", ha consigliato Rottet. "È la forma tra due cellule, che rappresenta la natura, e non forme rettangolari create dall'uomo".

Tra gli altri artisti internazionali che saranno presenti ci sono il texano Kyle Bunting con i suoi tappeti patchwork, la ceramista italiana Paola Paronetto e suoi vasi, Gaetano Pesce con vasi e accessori in pietra calcarea Pimar nonché i fratelli Campana ed Enzo Mari di Corsi Design.

La tavola rotonda si terrà all'interno del Turri Flagship giovedì 10 aprile alle 17:00, dove i partecipanti discuteranno della loro etica del design e di come collaborano con aziende come Rottet Studio per creare spazi memorabili e pluripremiati. Tra i relatori principali figurano Lauren Rottet presso Rottet Collection; Moreno Vitaloni presso Turri; Annette Lantsoght presso Atelier Vierkant; Paola Paronetto; e Kim Steube presso Sacco.

"Tessere il mondo" debutterà presso Turri, Via Borgospesso 11, Milano, Italia e sarà aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 21:00 durante la Milano Design Week, dal 7 al 13 aprile 2025.

Link alle immagini ad alta risoluzione: https://spaces.hightail.com/space/ExtihvGKb4

