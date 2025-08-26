Tineco annuncia la sua partecipazione a IFA 2025

Milano, 26/08/2025 - Tineco , azienda leader nel settore degli elettrodomestici smart per la pulizia dei pavimenti, conferma la propria presenza a IFA 2025, la più importante fiera internazionale dedicata all’elettronica di consumo e all’innovazione tecnologica, che si terrà a Berlino dal 5 al 9 settembre. Questa manifestazione rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire le ultime tendenze del settore e conoscere le principali novità tecnologiche in arrivo.

Il 4 settembre alle ore 15:00, presso lo stand di Tineco (H9-114), si terrà il keynote ufficiale di lancio, durante il quale l’azienda presenterà ufficialmente le sue prossime novità e i prodotti più attesi, illustrando l’approccio innovativo di Tineco alla tecnologia domestica.

Dal 5 al 9 settembre, sempre presso lo stand di Tineco (H9-114), sarà possibile scoprire in anteprima e assistere alle demo ufficiali dei prodotti, parlare con i rappresentanti dell’azienda e approfondire le soluzioni di Tineco in un’esperienza diretta e immersiva.

Informazioni su Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, e nel 2019 ha introdotto sul mercato il primo aspirapolvere intelligente in assoluto. Oggi il marchio è diventato leader mondiale nel settore degli elettrodomestici smart per la pulizia dei pavimenti, la cucina e la cura della persona. Con una base di utenti in continua crescita che supera i 19,5 milioni di famiglie e una presenza in circa 30 paesi in tutto il mondo, Tineco rimane fedele alla sua visione aziendale di semplificare la vita attraverso la tecnologia intelligente e l’innovazione continua. Per ulteriori informazioni, visitare il sito tineco.com.

