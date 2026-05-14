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Torna “La Festa del Podere”: il 6 giugno Podere 676 celebra l’estate tra birra artigianale, natura e dj set

Torna “La Festa del Podere”: il 6 giugno Podere 676 celebra l’estate tra birra artigianale, natura e dj set
Torna “La Festa del Podere”: il 6 giugno Podere 676 celebra l’estate tra birra artigianale, natura e dj set
14 maggio 2026 | 18.01
LETTURA: 2 minuti

Sabato 6 giugno 2026 torna “La Festa del Podere”, l’evento firmato Podere 676 Birrificio Agricolo che ogni anno richiama appassionati di birra artigianale, amanti della natura e visitatori in cerca di un’esperienza autentica fuori dalla città. Dalle ore 12:00 fino all’1:00 di notte, il birrificio agricolo di Testa di Lepre, nel territorio di Fiumicino, aprirà le proprie porte per una lunga giornata all’insegna della convivialità, della musica e delle birre agricole prodotte direttamente nel Podere.

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Immerso nel verde della campagna romana, a pochi minuti dalla Capitale, il Podere si trasformerà per l’occasione in un grande beer garden agricolo dove trascorrere una giornata all’aria aperta tra tavolate condivise, atmosfera informale e degustazioni brassicole. Protagoniste assolute dell’evento saranno infatti le birre artigianali del birrificio, con dieci diverse proposte alla spina tra grandi classici, produzioni stagionali e sperimentazioni agricole che raccontano l’identità del progetto.

Accanto alla birra, ampio spazio sarà dedicato anche al food agricolo, con specialità rustiche, panini e proposte pensate per accompagnare il pubblico dalla pausa pranzo fino alla sera, in un contesto conviviale immerso nella natura.

Durante il pomeriggio non mancheranno giochi, attività di intrattenimento e momenti dedicati alla socialità, ideali per gruppi di amici, famiglie e appassionati del mondo craft beer. Dalle 19:00, invece, l’atmosfera cambierà volto con il dj set di Marco Merisi e Francesco Basile che accompagnerà il pubblico fino a tarda notte, trasformando il birrificio in una festa sotto le stelle tra musica, brindisi e sapori dell’estate.

Negli anni “La Festa del Podere” è diventata uno degli appuntamenti simbolo della stagione estiva di Podere 676 Birrificio Agricolo, capace di unire il mondo della birra agricola artigianale alla voglia di vivere esperienze genuine e momenti di condivisione immersi nella campagna romana.

L’evento si svolgerà sabato 6 giugno 2026 presso Podere 676 Birrificio Agricolo a Testa di Lepre, Fiumicino, dalle ore 12:00 fino all’1:00 di notte.

Contatti:
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emiliano.stampa@gmail.com

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La Festa del Podere birra artigianale natura dj set beer garden agricolo craft beer
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