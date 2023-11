L’importanza di garantire elevati standard di sicurezza nei trasporti di liquidi alimentari secondo Nicola Pallone di Servizi Globali Srl

L’azienda pugliese che utilizza sistemi tecnologici avanzati per garantire sicurezza, velocità ed efficienza nella logistica e nei trasporti di liquidi alimentari

Bari, 13 novembre 2023. Che si tratti di trasporto di latte, vino, olio, aceto, mosto del vino, merce in ADR derivante da prodotti alimentari, è bene ricordare che tutti i liquidi alimentari, alcuni più rapidamente di altri, sono facilmente deperibili.

“I servizi di trasporto liquidi alimentari devono necessariamente garantire elevati standard qualitativi in termini di sicurezza”. È quanto dichiarato da Nicola Pallone, referente di Servizi Globali Srl azienda pugliese giovane e innovativa che opera nel settore della logistica, del trasporto liquidi alimentari e della movimentazione merci in celle frigo a bassa temperatura.

Ecco allora che per un trasporto sicuro che tuteli aziende e cliente finale, diventa prioritario affidarsi ad aziende specializzate in grado di utilizzare mezzi e strumentazioni perfettamente conformi alle più stringenti normative igienico-sanitarie.

“Il trasporto di liquidi alimentari è una modalità di spedizione estremamente delicata che richiede massima attenzione affinché il prodotto arrivi a destinazione in perfette condizioni. Grazie a sistemi tecnologici avanzati e ad un approccio customer oriented, Servizi Globali Srl si rivolge ad aziende che necessitano trasferimenti di grandi volumi, garantendo un flusso delle attività rapido e sicuro, sempre integrabile e monitorabile dal cliente grazie a report intuitivi e a sistemi interfacciabili con i principali software di gestione aziendale”, prosegue il titolare.

L’azienda con sede a Bari, specializzata su trasporti che prevedono trasferimento container sotto regime doganale, si occupa inoltre di supportare le imprese nel fine linea, completando il loro processo produttivo.

Affidarsi ad aziende qualificate nel settore logistico e trasporti come Servizi Globali Srl, significa allora ottenere concreti vantaggi in termini di efficienza, riduzione dei rischi, sicurezza e tempistiche rapide: “Sono numerose e sparse in tutta Italia le aziende che ogni giorno scelgono Servizi Globali Srl, un’azienda camaleontica che si adatta alla continua evoluzione delle esigenze del mercato, e ad oggi conta oltre quaranta risorse, erogando anche servizi di piccole manutenzioni edili, facchinaggio, reception e portierato”, conclude Nicola Pallone.

CONTATTI: https://www.serviziglobalisrl.com/