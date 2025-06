Tribesigns e Sihoo presentano promozioni sugli arredi a marchio congiunto per migliorare l'esperienza di lavoro d'ufficio da remoto durante il Prime Day

NEW YORK, 26 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Tribesigns, produttore e rivenditore di arredi di fama mondiale, oggi annuncia una nuova partnership di co-branding con Sihoo, marchio leader mondiale nel settore dell'arredamento ergonomico, nell'obiettivo di rispondere alle diverse esigenze sia degli uffici domestici, sia degli ambienti di lavoro professionali.

Tribesigns, guidata dal motto "Progettato per la vita", è al servizio di oltre 30 milioni di famiglie in tutto il mondo con la sua ampia gamma di soluzioni d'arredo, molte delle quali esclusive sul mercato. Nota per le sue scrivanie per computer e per i prodotti leader del settore, Tribesigns continua a offrire design esclusivo che privilegia funzionalità e stile. "Siamo entusiasti di collaborare con Sihoo nel mese di giugno 2025 per creare un'esperienza di lavoro davvero immersiva", è il commento di Andy Huang, direttore marketing (CMO) di Tribesigns.

"Sihoo da sempre si impegna a offrire prodotti ergonomici, sani e confortevoli. Supportata da oltre 100 esperti di ergonomia, e guidata dall'innovazione incentrata sull'uomo, la collezione di sedie, scrivanie alte e accessori per lo spazio di lavoro di Sihoo è apprezzata da milioni di persone in tutto il mondo", ha affermato Lam, direttore del mercato statunitense di Sihoo.

Come suggerisce lo slogan del co-branding "Quando design e comfort si incontrano", le scrivanie per computer Tribesigns e le sedie ergonomiche Sihoo si completano alla perfezione e offrono una perfetta combinazione tra design estetico e comfort ergonomico, per rispondere appieno alle esigenze degli utenti, sia a casa che in ufficio.

Le promozioni in co-branding tra Tribesigns e Sihoo saranno lanciate congiuntamente da entrambe le parti negli Stati Uniti sui rispettivi siti web ufficiali, nei negozi Amazon e sulle piattaforme dei social come Facebook, Instagram, Pinterest e TikTok. Le promozioni saranno valide dall'8 all'11 luglio, durante l'Amazon Prime Day di quest'anno, e proporranno i prezzi più bassi dell'anno.

Per informazioni dettagliate sulla partnership di co-branding tra Tribesigns e Sihoo, e per scoprire altre soluzioni d'arredo, visitare i siti web ufficiali e i negozi su Amazon delle due aziende.

Tribesigns: https://tribesigns.com/collections/tribesigns-sihoo, AmazonSihoo: https://sihoooffice.com/, AmazonPagina sull'accordo di co-branding: https://bit.ly/4kJXRFK

Informazioni su Tribesigns:

Tribesigns è un'azienda leader a livello mondiale nella progettazione e produzione di mobili. Offre ai clienti soluzioni d'arredo per interni dal design esclusivo, come scrivanie per ufficio, librerie, tavoli consolle, organizer, scarpiere, appendiabiti, comodini, cassettiere, tavoli da pranzo, scaffali da cucina, scrivanie da conferenza, banchi per reception, credenze e altro ancora.

Informazioni su Sihoo:

Sihoo è un marchio leader mondiale nel settore dell'arredo ergonomico, fondato nel 2011. Guidato dalla convinzione "Siediti bene, pensa meglio", Sihoo si impegna a migliorare il comfort, la concentrazione e il benessere sul posto di lavoro grazie al design ergonomico intelligente.

