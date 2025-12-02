Trony inaugura un nuovo punto vendita a Roma

Milano, 2 dicembre 2025 – Giovedì 4 dicembre Trony inaugurerà un nuovo punto vendita a Roma: presso il nuovo negozio, a gestione diretta DML S.p.A., lavoreranno 40 addetti alla vendita coordinati dal direttore Andrea Roberti con il supporto dell’area manager Nicola Masciantonio.

Ubicato in Via Bernardino Alimena 111, presso il Centro Commerciale Domus, sarà facilmente raggiungibile imboccando l’uscita Romanina del Grande Raccordo Anulare. Con 1.500 mq di superficie, 3 casse e un parcheggio da 200 posti auto, il nuovo Trony di Roma conterà su 10.000 referenze e un bacino d’utenza stimato di 300.000 potenziali clienti.

Prosegue così il progetto di sviluppo di DML S.p.A. , socio G.R.E. che con questa nuova apertura raggiunge un numero complessivo di 35 punti vendita. I punti vendita Trony in Italia salgono così a 186.

Il punto vendita di Roma, con pianta quadrata, presenta come primo reparto all’ingresso quello dedicato al gaming (ingresso di destra) e ai piccoli elettrodomestici (ingresso di sinistra). Tra i vari servizi, installazione elettrodomestici da incasso e a libera istallazione, estensione garanzia e tanti altri ancora. Tra i reparti attivi, tutti quelli compresi nelle categorie del format Trony: un'offerta completa per le sezioni audio/video, fotografia, accessori, climatizzatori, piccoli e grandi elettrodomestici ed elettrodomestici da incasso.

Sicuramente un’attività di forte attrazione per la clientela della Capitale, con un ruolo di primo piano nel panorama commerciale di tutta la zona.

Anche questa nuova apertura sarà comunicata a livello locale e sul sito www.trony.it

A proposito di G.R.E. S.p.A.

G.R.E. (Grossisti Riuniti Elettrodomestici) nasce nel 1972 dalla volontà di 8 aziende di capitalizzare la capacità di acquisto delle realtà consociate. Nel 1996 la compagine acquista il marchio Trony ed attua la strategia dell’insegna comune “Made in Italy”. Nel 2000, prima in Italia, G.R.E. sviluppa l’idea del punto vendita di quartiere con il lancio dell’insegna Sinergy. Si giunge così al 2016 con la nascita dell’insegna Mini Trony e punti vendita caratterizzati da piccole superfici, ampia disponibilità di prodotti e la convenienza di sempre. Nel 2019 G.R.E. aderisce ad Euronics International, il retail group leader nel mercato europeo dell’elettronica di consumo. La Società vanta oggi oltre 300 punti vendita sul territorio nazionale (tra Trony, MiniTrony e Sinergy) e un programma di loyalty con oltre 5 milioni di clienti fidelizzati, rimanendo fedele ai valori che la contraddistinguono da sempre: presenza capillare sul territorio, massima prossimità a favore della clientela e una fortissima connotazione italiana. G.R.E è un’azienda associata AIRES (Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati).

