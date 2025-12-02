circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di Immediapress

Trony inaugura un nuovo punto vendita a Roma

Trony_Roma
Trony_Roma
02 dicembre 2025 | 11.28
LETTURA: 2 minuti

Milano, 2 dicembre 2025 – Giovedì 4 dicembre Trony inaugurerà un nuovo punto vendita a Roma: presso il nuovo negozio, a gestione diretta DML S.p.A., lavoreranno 40 addetti alla vendita coordinati dal direttore Andrea Roberti con il supporto dell’area manager Nicola Masciantonio.

Ubicato in Via Bernardino Alimena 111, presso il Centro Commerciale Domus, sarà facilmente raggiungibile imboccando l’uscita Romanina del Grande Raccordo Anulare. Con 1.500 mq di superficie, 3 casse e un parcheggio da 200 posti auto, il nuovo Trony di Roma conterà su 10.000 referenze e un bacino d’utenza stimato di 300.000 potenziali clienti.

Prosegue così il progetto di sviluppo di DML S.p.A. , socio G.R.E. che con questa nuova apertura raggiunge un numero complessivo di 35 punti vendita. I punti vendita Trony in Italia salgono così a 186.

Il punto vendita di Roma, con pianta quadrata, presenta come primo reparto all’ingresso quello dedicato al gaming (ingresso di destra) e ai piccoli elettrodomestici (ingresso di sinistra). Tra i vari servizi, installazione elettrodomestici da incasso e a libera istallazione, estensione garanzia e tanti altri ancora. Tra i reparti attivi, tutti quelli compresi nelle categorie del format Trony: un'offerta completa per le sezioni audio/video, fotografia, accessori, climatizzatori, piccoli e grandi elettrodomestici ed elettrodomestici da incasso.

Sicuramente un’attività di forte attrazione per la clientela della Capitale, con un ruolo di primo piano nel panorama commerciale di tutta la zona.

Anche questa nuova apertura sarà comunicata a livello locale e sul sito www.trony.it

A proposito di G.R.E. S.p.A.

G.R.E. (Grossisti Riuniti Elettrodomestici) nasce nel 1972 dalla volontà di 8 aziende di capitalizzare la capacità di acquisto delle realtà consociate. Nel 1996 la compagine acquista il marchio Trony ed attua la strategia dell’insegna comune “Made in Italy”. Nel 2000, prima in Italia, G.R.E. sviluppa l’idea del punto vendita di quartiere con il lancio dell’insegna Sinergy. Si giunge così al 2016 con la nascita dell’insegna Mini Trony e punti vendita caratterizzati da piccole superfici, ampia disponibilità di prodotti e la convenienza di sempre. Nel 2019 G.R.E. aderisce ad Euronics International, il retail group leader nel mercato europeo dell’elettronica di consumo. La Società vanta oggi oltre 300 punti vendita sul territorio nazionale (tra Trony, MiniTrony e Sinergy) e un programma di loyalty con oltre 5 milioni di clienti fidelizzati, rimanendo fedele ai valori che la contraddistinguono da sempre: presenza capillare sul territorio, massima prossimità a favore della clientela e una fortissima connotazione italiana. G.R.E è un’azienda associata AIRES (Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati).

Contatti:
Immediapress
Per informazioni alla stampa contattare:
Alessio Masi – Adnkronos Comunicazione
e-mail: alessio.masi@adnkronos.com

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di Immediapress

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Trony Roma punto vendita elettronica di consumo
Vedi anche
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza