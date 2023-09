Agriturismo Paradiso: nel cuore del Salento un luogo dove ogni ricorrenza si fa evento

La genuinità del cibo, la cura del verde, l’attenzione ai dettagli. L’Amministratore Roberto Coi spiega il segreto di un’eccellenza: “Unire tradizione e innovazione per accogliere al meglio festeggiati, ospiti e turisti”.

Parabita (LE), 22 settembre 2023 - Festeggiare una ricorrenza in Puglia non è semplicemente condividere una gioia con amici e parenti, ma far vivere agli invitati una vera e propria esperienza in atmosfere che fanno da cornice al buon cibo. Per questo la scelta della location diventa fondamentale per vivere momenti unici e indimenticabili. Location come l’Agriturismo Paradiso a Parabita, nel cuore del Salento, vera e propria eccellenza nel settore.

«Una parte della struttura – spiega l’Amministratore Roberto Coi – l’abbiamo pensata per accogliere al meglio ricorrenze come cresime, battesimi e comunioni. Nella nostra terra il tutto si trasforma in un evento che le famiglie dei festeggiati curano nei minimi dettagli».

A partire dalla scelta del menù che, nel caso di Agriturismo Paradiso, diventa un gustoso mix fra tradizione e novità:

«Noi nasciamo come azienda agricola – prosegue Coi – ancora oggi produciamo olio, verdure e ortaggi che utilizziamo nella nostra cucina, una cucina pugliese rivisitata per offrire alle persone sia piatti tipici che varianti in grado di rendere il menù sempre dinamico».

Sapori, gusti, genuinità. E non solo. Anche gli spazi giocano un ruolo fondamentale per la riuscita di un evento, come spiega lo stesso Amministratore:

«Ospitare una cerimonia significa garantire comfort e relax sia negli spazi interni che in quegli esterni. Anche in questo il risultato è stato ottenuto unendo tradizione ed elementi di novità».

Immerso fra ulivi secolari, muretti a secco e Macchia Mediterranea, il colpo d’occhio offerto dall’Agriturismo Paradiso è una garanzia di fascino per tutti, festeggiati, invitati, ma anche per i tanti turisti che arrivano in Puglia alla ricerca di luoghi ancora incontaminati.

«Il turismo dalle nostre parti è in continua crescita. Sono molti gli italiani e gli stranieri che accogliamo in struttura».

La vicinanza a suggestive mete turistiche come Gallipoli, infatti, rendono l’Agriturismo Paradiso il luogo ideale per comodi pernotti e confortevoli momenti di relax. Un luogo dove l’attenzione alla cucina, i dettagli dell’accoglienza, la cura degli ambienti, sono pensati per trasformare ogni momento in un’esperienza indimenticabile.

Contatti: www.agriturismo-paradiso.com