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UGREEN presenta la serie Nexode Pro in Europa, ridefinendo l'esperienza del caricatore intelligente all-in-one con display integrato

17 agosto 2026 | 10.01
LETTURA: 2 minuti

BERLINO, 17 agosto 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN ha annunciato il lancio europeo della serie Nexode Pro, una nuova linea premium sviluppata per la ricarica a livello professionale. La serie sarà disponibile a partire da agosto su Amazon e sul sito ufficiale UGREEN. Combinando un'elevata potenza di uscita con un display intelligente aggiornato, una gestione remota basata su app, un'allocazione intelligente della potenza e un cavo retrattile integrato, la serie Nexode Pro offre un controllo avanzato per configurazioni multi-dispositivo particolarmente impegnative.

Ricarica più intelligente, in un batter d'occhio

Laptop, smartphone, tablet, auricolari, power bank e dispositivi indossabili fanno ormai parte dell'ecosistema quotidiano. Con l'aumento del numero di dispositivi, gli utenti hanno bisogno di qualcosa di più della semplice velocità di ricarica. Vogliono anche sapere come viene distribuita la potenza, se i dispositivi si caricano correttamente e come si comporta il caricabatterie sotto carichi più elevati.

La serie Nexode Pro soddisfa queste esigenze grazie a un display intelligente integrato che mostra in tempo reale le informazioni chiave sulla ricarica, gli utenti possono visualizzare dettagli quali potenza in uscita, protocollo di ricarica, tensione, corrente, temperatura e allocazione della potenza tra i dispositivi collegati.

È possibile selezionare fino a cinque modalità di ricarica direttamente dal caricabatterie per ottimizzare l'erogazione della potenza in base al dispositivo. L'app consente il monitoraggio in tempo reale di ogni porta e il controllo remoto delle impostazioni via Wi-Fi, mentre gli utenti avanzati possono personalizzare i protocolli di ricarica supportati. Gli aggiornamenti OTA aggiungono ulteriori miglioramenti nel tempo, garantendo una ricarica stabile ad alta potenza con un monitoraggio più chiaro e un maggiore controllo.

Caricabatterie livello pro per l'era dei dispositivi multipli

Progettata per gli ecosistemi multi-dispositivo di oggi, la serie Nexode Pro utilizza la tecnologia UGREEN GaNInfinityTM e comprende tre modelli pensati per esigenze diverse:

Caricabatterie Nexode Pro 160W con cavo retrattile: Il primo caricabatterie al mondo da 160W con display intelligente con cavo retrattile integrato per una maggiore portabilità.Caricabatteria Nexode Pro 300W da scrivania: Progettato per postazioni di lavoro ad alte prestazioni, è in grado di caricare fino a sette dispositivi contemporaneamente. Caricabatterie Nexode Pro 100W a 4 porte: Un caricatore compatto per l'uso quotidiano dotato di display intelligente per una ricarica multi-dispositivo più chiara e comoda.

Insieme, i tre modelli combinano potenza elevata, monitoraggio intelligente e maggiore controllo, rendendo la ricarica multi-dispositivo più ordinata e semplice da gestire.

La linea è ideale anche per le postazioni desktop, dove un unico caricatore può alimentare più dispositivi mantenendo la configurazione più pulita e organizzata.

Per gli utenti dell'ecosistema Apple, i caricabatterie possono alimentare contemporaneamente MacBook, iPhone e iPad, semplificando la ricarica quotidiana.

Prezzo e disponibilità

I pre-ordini per la serie Nexode Pro apriranno sul sito ufficiale di UGREEN ad agosto.

La serie Nexode Pro sarà ufficialmente lanciata nel mese di agosto sul sito ufficiale di UGREEN e su Amazon. I tre modelli avranno rispettivamente un prezzo di 129,99 € / 119,99 £, 169,99 € / 159,99 £ e 59,99 € / 55,99 £.

Visita il sito ufficiale di UGREEN per accedere ai vantaggi Early Bird e alle offerte di lancio.

Per maggiori informazioni: https://eu.ugreen.com/pages/nexode-pro-series

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