UltraSolar: “Le energie rinnovabili sono un’efficace soluzione al caro bolletta”

In Italia il prezzo dell’elettricità è molto più alto rispetto a quello degli altri paesi europei e grava in modo pesante sui bilanci di famiglie e imprese. Con il fotovoltaico si può abbattere del 70%.

Latina, 11 ottobre 2024. In Italia il prezzo medio lordo dell'elettricità rimane il più alto a confronto con i principali paesi europei e ciò grava in modo pesante sui bilanci di famiglie e imprese. Un importante contributo per risolvere il problema può arrivare dal fotovoltaico, come evidenzia Fabio Iudicone di UltraSolar, azienda di Latina specializzata da oltre 20 anni nella progettazione e realizzazione di soluzioni su misura di impianti fotovoltaici.

“Il costo energetico in Italia è più del doppio rispetto ad altri paesi europei, in alcuni casi anche il triplo – spiega Fabio Iudicone, amministratore di UltraSolar –. Le energie rinnovabili possono essere un’efficace soluzione. In particolare, se si installa un impianto fotovoltaico, permette di abbattere la bolletta dell’energia elettrica anche del 70-80%”.

Un buon impianto fotovoltaico diventa un contributo reale e concreto per combattere il caro energia. “È importante evidenziare, però, che a fare la differenza sull’abbattimento dei costi è lo stoccaggio, cioè la batteria di accumulo dell’impianto fotovoltaico – sottolinea Iudicone –. Consiglio di valutare bene la qualità delle batterie che si scelgono e soprattutto la durata. Noi di UltraSolar prevediamo la sostituzione al decimo anno della batteria, estendendola fino a 20 anni. Altro elemento fondamentale è l’installazione di una pompa di calore”.

Per avere la massima efficienza in un impianto fotovoltaico, diventa importante la scelta dell’azienda specializzata a cui rivolgersi, preferibilmente con un’ampia esperienza nel settore. “In questo preciso momento storico – spiega Fabio Iudicone – ci sono molte aziende che, cavalcando l’onda, stanno entrando nel mercato ma senza le giuste conoscenze. A fare la differenza, poi, sono le aziende che si occupano di ogni aspetto, dalla fase di vendita all’installazione al post vendita, anche quest’ultimo servizio assolutamente prioritario”.

Un impianto fotovoltaico, se fatto a regola d’arte, si ripaga in pochi anni ed oggi è alla portata di tutti, perché facilmente finanziabile. Oltretutto risulta anche un ottimo investimento che dà valore all’immobile. Installare impianti fotovoltaici, quindi, è una scelta intelligente per ridurre le bollette energetiche, ma non solo. È anche un contributo importante per un futuro più pulito e verde. Realtà di grande esperienza come l’azienda UltraSolar di Latina possono garantire risultati efficaci e con alto livello di innovazione.

http://www.ultrasolar.it