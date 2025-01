Un 2025 pieno di novità: PlanetPay365 amplia l'offerta con 17 nuove gift card

Roma, 14 gennaio 2025 – Un regalo fuori dal comune per ogni occasione speciale, ma anche un modo per usufruire in prima persona di un’offerta esclusiva che spazia dall’entertainment a strumenti preziosi per la quotidianità. La piattaforma multiservizi PlanetPay365 inaugura il 2025 con novità che oltre ad ampliare l'offerta diventano un'occasione unica per mettere a disposizione dei clienti un portfolio adatto a ogni esigenza.

In tutti i punti vendita PlanetPay365 sono ora disponibili 17 nuove gift card , pensate per chi ama l’intrattenimento e i viaggi ma anche per chi cerca servizi a valore aggiunto. Tra i nuovi arrivi spiccano brand iconici come Netflix, WeRoad e GooglePlay che offrono l’opportunità di accedere a esperienze uniche e prodotti esclusivi. Le card, disponibili in diversi tagli, consentono di acquistare tutti i prodotti ufficiali dei rispettivi marchi, garantendo flessibilità e personalizzazione.

Particolarmente attesa è la card OnShop : un metodo di pagamento innovativo che permette di fare acquisti e pagamenti online senza bisogno di carte di credito, wallet o conti bancari. Una soluzione perfetta per chi vuole sicurezza, semplicità e libertà, grazie all'acquisto dei buoni spesa direttamente in contanti.

Con una gamma di gift card che spazia dai viaggi ai videogiochi, dall’intrattenimento alla tecnologia, PlanetPay365 offre infinite possibilità per sorprendere amici e familiari con regali che vanno oltre l’ordinario, in ogni momento dell’anno.