Un blog per usare consapevolmente il pc. La proposta di Danilo Cimino e l'informatica per tutti

Roma, 8 aprile 2024. Far comprendere l'informatica a tutti. Questo l'obiettivo di Danilo Cimino che, laureato all’università di Pisa, ha lavorato prima all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e successivamente al CERN di Ginevra: "Poi dodici anni fa -spiega- ho deciso di mettermi in proprio e, durante la pandemia, ho iniziato a coltivare la scrittura, una delle mie passioni. Mi sono accorto così di avere delle doti di divugatore e allora mi sono inventato un blog, cosedicomputer.com, dove, con l'aiuto dei video, spiego la materia anche a chi riesce, a stento, ad accendere un pc. L'ho fatto perché mi sono reso conto che molte persone hanno difficoltà a usare strumenti che, nella vita quotidiana, sono invece importanti: lo spid, le password, il qr code. E i risultati sono stati subito incoraggianti: sono davvero in tanti quelli che mi scrivono per ringraziarmi. Con il mio modo di spiegare, ho cambiato, diciamo così, il loro approccio con il mondo digitale. E ho cambiato anche la mia vita: da persona introversa e timida a persona capace di registrare video. Un cambio di passo reso possibile dopo aver seguito un corso di teatro".

Ma qual è il segreto di un successo ormai acclarato? "La prima regola da seguire -dice Cimino- è abolire l'uso della lingua inglese che complica, e non di poco, la comprensione del mondo digitale. La seconda cosa da fare è non parlare per sigle, non dare cioè per scontato che un acronimo sia di facile intuizione per gli utenti che invece vanno in confusione. Serve poi usare parallelismi con tecnologie di uso comune. Per spiegare cosa sia un indirizzo Ip, faccio l'esempio dell'indirizzo da scrivere su una lettera da recapitare al destinatario scelto. Un esempio alla portata di tutti che rendono la materia decisamente più semplice e incoraggiano le persone a continuare. Con me, la vergogna non ha diritto di cittadinanza".

Cos'è Linux, cosa sono i plugin, come si usano Whatsapp e Telegram? Sono tanti i video divulgativi proposti sul sito da Cimino: "La mia grande soddisfazione -sottolinea- sono i ringraziamenti degli utenti. Qualche giorno fa, una signora mi ha scritto dicendomi che, grazie alle mie lezioni, ha evitato al marito di cadere in una truffa via mail. Ho fatto un figurone, mi ha detto. Ecco, quella lettera riassume il motivo per il quale continuo a spiegare in modo comprensibile come si usa un pc e tutte le possibilità che la vita digitale propone. Voglio lavorare per rendere le persone indipendenti. Video, manuali, pillole sui social vanno in questa direzione: usare il computer consapevolmente. Per questo, il mio prossimo obiettivo è di continuare in questo mio lavoro divulgativo. Con eventi live e, perché no, con un programma televisivo tutto mio".

Per infomazioni

www.cosedicomputer.com

+39 392 16 57 667