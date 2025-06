Un nuovo sondaggio rivela che giovani adulti e più donne cercano trattamenti per la perdita di capelli

Il numero gestibile di interventi mensili di trapianto di capelli dimostra l'approccio pratico ed esperto dei soci dell'ISHRS

CHICAGO, 17 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Secondo i risultati di un nuovo sondaggio tra i soci condotto dall'International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS), i pazienti che si sono sottoposti per la prima volta a un intervento di trapianto di capelli nel 2024 erano più giovani rispetto alla popolazione adulta generale, con il 95% che ha iniziato il trattamento tra i 20 e i 35 anni. Anche più donne si sono rivolte a una soluzione permanente per la perdita di capelli, con un aumento del 16,5% del numero di pazienti femminili sottoposte a interventi chirurgici di trapianto di capelli nel 2024 rispetto al 2021.

I soci dell'ISHRS hanno riportato una crescita continua nel campo del trapianto di capelli, dovuta in gran parte ai continui perfezionamenti nelle tecniche di trapianto e a una varietà di soluzioni non chirurgiche e mediche efficaci per combattere la perdita di capelli. Nello specifico, il numero medio di pazienti per membro ISHRS è aumentato del 20% dal 2021. Il numero medio di interventi di trapianto di capelli eseguiti per membro ISHRS al mese nel 2024 è stato di 15, il che riflette la natura pratica dei medici ISHRS e il loro impegno nell'eseguire personalmente i propri interventi.

"Le persone che soffrono di perdita di capelli non aspettano più la mezza età per trovare soluzioni efficaci da esperti fidati, come i medici ISHRS che dedicano in media tre quarti della loro pratica al trapianto di capelli," ha detto Ricardo Mejia, MD, FISHRS, presidente dell'ISHRS. "Il carico di lavoro ragionevole di interventi di trapianto di capelli che i nostri soci hanno dichiarato di eseguire ogni mese è una testimonianza del loro ruolo diretto nell'esecuzione di questa chirurgia altamente complessa e basata sull'esperienza, a differenza delle cliniche del mercato nero dove i tecnici eseguono illegalmente interventi di trapianto di capelli."

Cresce il trapianto di peli del corpo

Mentre il trapianto di capelli sul cuoio capelluto rimane la forma più popolare di chirurgia di trapianto di capelli, l'integrazione di peli su altre parti del corpo con il trapianto di peli del corpo (noto anche come trapianto di capelli non del cuoio capelluto) sta attirando maggiore interesse tra uomini e donne.

Il punto di vista del paziente

Quando ai soci dell'ISHRS è stato chiesto di fornire feedback sulle prospettive dei loro pazienti riguardo alla chirurgia di trapianto di capelli, il sondaggio ha rilevato che quasi la metà dei pazienti era disposta a discutere della propria procedura con altri e aveva espresso motivi specifici per sottoporsi all'intervento.

Il mercato nero continua a influenzare il mercato

Il Dr. Mejia ha notato che il numero di complicazioni dovute ai trapianti di capelli del mercato nero è in aumento in tutto il mondo, il che comporta serie conseguenze per i pazienti affetti da perdita di capelli. Questo è solitamente dovuto alla delega a individui non autorizzati e non addestrati che non sono medici.

Riguardo al sondaggio

Condotto da Relevant Research Consulting di Evanston, IL, USA, il Censimento delle Pratiche ISHRS 2025 è una raccolta di informazioni fornite esclusivamente dai medici partecipanti. Le informazioni pubblicate in questo sondaggio sono state sviluppate da dati storici effettivi e non includono proiezioni. Il margine di errore del campione è del più o meno 5,4 percento con un livello di confidenza del 95 percento. Per una ristampa completa del Rapporto del Censimento delle Pratiche ISHRS 2025, visita Statistiche sul Restauro dei Capelli.

