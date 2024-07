Una palazzina residenziale a Vigevano incanta per la sua raffinatezza. Complici dell’atmosfera gli infissi Prolux Evolution di Oknoplast

Milano, 10 luglio 2024 - Con le sue ampie superfici – 160 mq interni a cui si aggiunge un ampio terrazzo di ulteriori 160 mq – questo appartamento nel cuore della città di Vigevano è una vera oasi di luce e modernità. La sua particolarità è sicuramente la disposizione dell’open space, dove la zona giorno si fonde armoniosamente con il grande terrazzo circostante, permettendo una continuità tra interno ed esterno unica nel suo genere.

Proprio per questa ragione uno dei punti di forza di questo appartamento sono sicuramente i serramenti Oknoplast, scelti per garantire massima luminosità senza trascurare l’isolamento termico e acustico – indispensabile per un terzo piano molto esposto e affacciato su una strada trafficata e quindi rumorosa. Il modello Prolux Evolution utilizzato all’interno dell’abitazione, grazie a profili snelli e nodo centrale ridotto, consente l’ingresso di ampia luminosità – fino al 22% superiore rispetto a una tradizionale finestra in PVC – all'interno di ogni stanza, creando così ambienti accoglienti e confortevoli.

Le finestre Prolux Evolution di Oknoplast hanno una silhouette lineare e minimal. Il loro design brevettato, compatto e perfettamente squadrato, che si aggiunge alle performance eccellenti dal punto di vista dell’isolamento termo-acustico dell’infisso (Uw fino a 0,8 W/m2K con triplo vetro), si inserisce con armonia e facilità all’interno di contesti abitativi differenti. Inoltre, la soglia ribassata di soli 2 cm agevola la continuità indoor – outdoor, amplificando ulteriormente lo spazio a disposizione, senza però alterare gli elevati parametri di isolamento, impermeabilità o l’estetica dell’infisso stesso.

Anche gli arredi, curati dallo studio INTERNO 53, riflettono uno stile moderno e sofisticato, con tonalità di grigio e bianco che creano un'atmosfera di eleganza e ricercatezza in tutto l’appartamento. Ritroviamo all’interno degli spazi alcuni elementi colorati e di design iconici come la cucina Valcucina, i divani Cassina e le poltrone Flou; il camino a bioetanolo di MAISONFIRE e il lampadario artigianale locale, conferiscono invece un tocco di unicità e originalità alla casa, rendendola un vero e proprio capolavoro di stile e creatività.

Questo appartamento rappresenta una perfetta unione tra eleganza classica e modernità, creando uno spazio scenografico e suggestivo che conquista al primo sguardo.

