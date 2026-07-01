Unilibro, la libreria online per universitari e amanti della lettura

Bologna, 1 luglio 2026 - Nel mercato librario italiano esiste da oltre vent'anni una libreria digitale che vende esclusivamente online e che raccoglie in un solo catalogo sia i testi destinati allo studio sia i libri di lettura.

Si tratta di Unilibro , nata nel 1999 come libreria pensata per gli universitari, una origine da cui deriva la solidità che ancora oggi la caratterizza nel campo della manualistica accademica. Negli anni successivi la piattaforma ha esteso progressivamente i propri confini fino a comprendere la narrativa, la saggistica, i fumetti e numerose altre tipologie di prodotti, un ampliamento che l'ha trasformata da realtà specializzata in punto di riferimento per pubblici molto diversi.

Lo studente che cerca il manuale per un esame e il lettore che attende l'uscita dell'ultimo romanzo si rivolgono oggi alla stessa insegna, ciascuno con esigenze proprie ma con la medesima possibilità di soddisfarle.

Un catalogo che va dai manuali universitari alla narrativa

Il catalogo di Unilibro è ampio e variegato, una ricchezza che rappresenta uno dei suoi tratti distintivi. La libreria online raccoglie i libri di narrativa e di saggistica, i testi adottati nelle scuole e nelle università, i fumetti, i manuali per la preparazione ai concorsi pubblici e le guide dedicate al trekking.

Al tradizionale formato cartaceo si affiancano quelli digitali e multimediali, dato che chi acquista trova anche gli ebook in formato EPUB, gli audiolibri pensati per chi preferisce ascoltare un testo anziché leggerlo, i film in DVD e Blu-ray e la musica in CD e in vinile.

Naturalmente, è possibile trovare le proposte di numerose case editrici, dato che si spazia andando dai titoli dei grandi gruppi editoriali fino ad arrivare alle proposte delle realtà indipendenti che pubblicano spesso autori emergenti o libri di nicchia.

L'offerta comprende inoltre proposte che vanno oltre la lettura, come i puzzle, i giochi, i videogiochi e la cartoleria: la possibilità di ordinare in un'unica soluzione articoli di tipo diverso è uno dei vantaggi dell'acquisto online.

Tutte le risorse di Unilibro per chi studia

La componente scolastica e universitaria conserva un ruolo centrale nell'offerta di Unilibro, in continuità con la storia della libreria. Ai libri scolastici dell'anno 2026/2027 è già dedicata una sezione sul sito che semplifica un'operazione spesso laboriosa: partendo dalla classe frequentata si ottiene l'elenco dei testi effettivamente adottati e si procede all'ordine, senza il rischio di sbagliare edizione o di dimenticare un volume. All'acquisto dei testi scolastici si lega inoltre un vantaggio economico, poiché la spedizione genera un accredito in Punti Tessera pari al 10% dell’ordine effettuato, escluse le spese di spedizione.

Per chi affronta un concorso pubblico è disponibile una sezione che raccoglie i manuali per le diverse prove di selezione, mentre la presenza degli editori universitari assicura la copertura delle materie giuridiche, economiche e tecniche previste dai corsi di laurea. A queste possibilità se ne aggiunge una particolarmente utile per contenere la spesa, rappresentata dal mercato dell'usato, esteso anche ai testi scolastici: acquistando copie di seconda mano si riduce il costo dei libri e in molti casi si recuperano edizioni ormai uscite dal commercio. Grazie alla presenza sia dei volumi nuovi sia delle copie usate, chi studia può scegliere di volta in volta la soluzione più conveniente e in linea con le proprie necessità.

La tessera punti, le spedizioni e la Carta del Docente

Per chi acquista libri con una certa frequenza assumono rilievo anche le condizioni complessive del servizio, un aspetto a cui Unilibro ha guardato per sviluppare un programma di fidelizzazione.

Lo strumento principale è la tessera punti, che permette di accumulare un credito proporzionale alla spesa sostenuta e di reimpiegarlo per coprire parte degli ordini successivi, con un risparmio che cresce di pari passo con la frequenza degli acquisti. La consegna avviene tramite corriere, mentre il costo della spedizione viene azzerato quando l'importo dell'ordine supera una soglia stabilita dalla libreria.

Tra le modalità di pagamento rientrano anche gli strumenti pubblici destinati all'acquisto di libri, a cominciare dalla Carta del Docente riservata al personale della scuola e dalle iniziative collegate al Bonus Cultura. Chi desidera fare un regalo può inoltre acquistare un buono spendibile sull'intero catalogo. All'offerta a prezzo pieno si affiancano poi diverse occasioni di risparmio, come i volumi remainders proposti a metà prezzo, le edizioni introvabili e una selezione di ebook disponibili gratuitamente.

La scoperta dei titoli tra social e passaparola

Il modo di scegliere cosa leggere si è trasformato, e oggi dipende in misura crescente dai social network e dai consigli che i lettori si scambiano in rete. Consapevole di questa tendenza, Unilibro ha ideato la rubrica #Booktok, una serie di video in cui ogni libro viene raccontato in meno di sessanta secondi attraverso una recensione rapida e diretta, così da far conoscere tanto le novità quanto titoli che meritano di essere riscoperti e da alimentare il passaparola tra appassionati. Per restare aggiornati sulle uscite è inoltre possibile affidarsi all'app dedicata e alla newsletter settimanale, che segnala le novità e le promozioni in corso.

Con un catalogo capace di servire lo studio e la lettura per piacere, un programma di fidelizzazione e questi canali pensati per la scoperta di nuovi titoli, Unilibro si conferma una libreria online di riferimento tanto per chi affronta un percorso di studi quanto per chi considera la lettura una passione.

Contatti:

UNILIBRO

Sito web: https://www.unilibro.it/

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