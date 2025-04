Valter Casini, Green Web Analyzer: “Bilancio di sostenibilità. La rivoluzione coinvolge anche la rete”

La Morris Consulting ha lanciato una piattaforma per analizzare la conformità agli standard ESG anche di siti e portali. Il CEO Casini: “La sostenibilità è un concetto che si applica anche al web. L’UE si sta impegnando a fondo su questo fronte”

Roma,03/04/2025. La sostenibilità, oggi, non è più soltanto un valore da difendere, ma una responsabilità che coinvolge tutti gli attori sociali, a partire dalle imprese. La rivoluzione digitale, inoltre, ha richiesto attenzione anche al mondo online, imponendo alle aziende adeguamenti nei processi in rete.

«La sostenibilità è un tema che interessa moltissimo i processi digitali – conferma Valter Casini, CEO della Morris Consulting – la stessa normativa europea impone attenzione a questo aspetto, soprattutto con riguardo ai bilanci di sostenibilità».

Le recenti disposizioni UE, infatti, hanno esteso l’obbligo di redigere tali bilanci anche alle aziende fornitrici delle grandi imprese. Questo significa che molte realtà – anche piccole o medie – saranno chiamate a dimostrare la propria conformità a criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).

È in questo contesto che Morris Consulting ha scelto di mettere a disposizione delle imprese la propria esperienza maturata in oltre trent’anni di attività, supportandole non solo sul piano strategico, ma anche con strumenti specifici per affrontare le nuove sfide della sostenibilità digitale.

Un esempio, in questo senso, è Green Web Analyzer, una piattaforma sviluppata internamente per misurare l’impatto ambientale dei siti web e offrire indicazioni operative in linea con gli standard ESG.

«Green Web Analyzer è il frutto del nostro lavoro quotidiano con le aziende – spiega Casini – Non si tratta solo di tecnologia, ma di uno strumento pensato per dare risposte rapide e concrete a una domanda crescente di consapevolezza. Molti imprenditori non sanno che il traffico online, le performance di un sito, la gestione dei dati o l’accessibilità, sono aspetti che rientrano nel perimetro della rendicontazione ESG».

Ed è proprio su questo che la Morris Consulting ha costruito la sua piattaforma, pensata per offrire agli imprenditori report chiari e trasparenti su ogni aspetto dei loro portali: dal consumo energetico, alle emissioni di Co2, dalla protezione dei dati alla trasparenza informativa, fino allo studio di accessibilità di un sito, perché, aggiunge Casini, «la qualità di un portale si misura anche rispetto alla sua facilità di utilizzo da parte di un diversamente abile o di chi ha una bassa cultura digitale».

Ma il valore di Green Web Analyzer non si limita all’analisi tecnica: lo strumento si inserisce all’interno di un metodo di lavoro più ampio, che la Morris Consulting adotta da sempre per accompagnare le imprese nei processi di cambiamento. Dopo l’assessment iniziale, infatti, l’azienda può decidere se procedere autonomamente o affidarsi alla consulenza di Morris per attuare interventi di ottimizzazione digitale.

«Il nostro compito non è solo fotografare una situazione, ma aiutare l’impresa a migliorare. Per questo, al report affianchiamo una tabella operativa che individua le azioni da intraprendere per ridurre l’impatto ambientale e migliorare la conformità ESG».

Tra le indicazioni più frequenti ci sono l’ottimizzazione di immagini e video, la scelta di server a basse emissioni, l’intervento su elementi di usabilità e accessibilità, ma anche il restyling del sito in chiave green e la revisione di aspetti strategici come la SEO e l’esperienza utente.

Il tutto con un duplice obiettivo: rispondere agli obblighi normativi, cogliendo anche l’occasione per rafforzare la reputazione digitale dell’azienda, rendendola più credibile agli occhi di clienti, investitori e partner.

Una reputazione che, dal punto di vista della sostenibilità, la stessa Morris promuove con gesti concreti:

«Per ogni assessment venduto, piantiamo un albero in Nepal, in collaborazione con Treedom. Si tratta di un piccolo gesto, certo, ma per noi resta fondamentale un messaggio: la sostenibilità non è un calcolo, ma una scelta culturale da condividere».

Un pensiero applicabile allo stesso mondo produttivo, chiamato oggi a un ripensamento strutturale. Perché se da un lato gli obblighi normativi impongono cambiamenti, dall’altro gli stessi cambiamenti, uniti a consapevolezza e sensibilità, generano cultura e reputazione, diventando esempi da seguire.

Contatti: www.greenwebanalyzer.it