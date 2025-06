Vantage vince il premio "Migliore piattaforma di trading online APAC" ai Global Business Magazine Awards 2025

PORT VILA, Vanuatu, 3 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets, un importante broker multi-asset, è stato premiato come "Migliore piattaforma di trading online APAC" ai prestigiosi Global Business Magazine Awards 2025. Questo riconoscimento sottolinea l'impegno di Vantage nel fornire ai trader soluzioni di trading all'avanguardia, strumenti finanziari innovativi e un servizio clienti eccezionale.

I Global Business Magazine Awards celebrano gli innovatori aziendali, gli innovatori del mercato e i leader del settore in tutto il mondo. Organizzati da Global Business Magazine LLC, questi riconoscimenti desiderano premiare le aziende B2B e B2C più performanti che si distinguono nel servizio clienti e nell'innovazione di mercato. Il processo di selezione è interamente basato sul merito, garantendo ai vincitori di venire riconosciuti esclusivamente per la loro eccellenza e il loro impatto nei rispettivi settori.

Marc Despallieres, CEO di Vantage Markets, ha commentato così il risultato: "Siamo onorati di ricevere questo prestigioso premio, che riflette il nostro incrollabile impegno nel fornire ai trader un'esperienza di trading fluida, sicura e tecnologicamente avanzata. In Vantage cerchiamo costantemente di superare i limiti dell'innovazione, mantenendo al contempo il nostro approccio orientato al cliente. Questo riconoscimento è una testimonianza del duro lavoro del nostro team e della fiducia che i nostri clienti ripongono in noi."

Con la rapida evoluzione del settore del brokeraggio, Vantage si è distinto grazie a piattaforme intuitive, prezzi competitivi, solide misure di sicurezza e risorse formative adatte sia ai trader principianti che a quelli esperti. L'assegnazione di questo premio rafforza la posizione di Vantage come leader affidabile nei mercati finanziari.

Informazioni sui Global Business Magazine Awards

I Global Business Magazine Awards desiderano premiare l'eccellenza in diversi settori, dalla tecnologia finanziaria alla blockchain, fino al brokeraggio e oltre. I premi mettono in luce le organizzazioni che rivoluzionano il mercato offrendo al contempo un valore eccezionale ai clienti. Il processo di selezione è gratuito, e garantisce una premiazione imparziale dei veri leader del settore.

Informazioni su Vantage

Vantage Markets (o Vantage) è un broker di CFD multi-asset che offre ai clienti accesso a un servizio agile e potente per il trading di Contratti per Differenza (CFD), tra cui forex, materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni.

Con oltre 15 anni di esperienza sul mercato, Vantage va oltre il ruolo di broker e offre una piattaforma di trading affidabile, un'app di trading mobile pluripremiata e una piattaforma di trading intuitiva che fornisce ai clienti l'accesso a opportunità di trading.

