VERNAL CAPITAL ACQUISITION CORP. ANNUNCIA IL PREZZO DELL'OFFERTA PUBBLICA INIZIALE DA 100 MILIONI DI DOLLARI

NEW YORK, 6 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Vernal Capital Acquisition Corp. (NYSE: VECA) ("Vernal") ha annunciato il prezzo della propria offerta pubblica iniziale ("IPO") di 10.000.000 di quote al prezzo di 10,00 dollari per quota. Si prevede che le quote saranno negoziate alla Borsa di New York ("NYSE") con il simbolo "VECAU" a partire dal 6 maggio 2026. Ciascuna quota è composta da un'azione ordinaria e da un diritto a ricevere un quarto di azione ordinaria al completamento di un'aggregazione aziendale iniziale. Una volta avviata la negoziazione separata, si prevede che le azioni ordinarie e i diritti saranno quotati alla Borsa di New York (NYSE) rispettivamente con i codici "VECA" e "VECAR".

D. Boral Capital LLC agisce in qualità di book-running manager unico dell'offerta. I sottoscrittori hanno un'opzione di 45 giorni per acquistare fino a 1.500.000 quote aggiuntive al fine di coprire eventuali assegnazioni in eccesso. L'offerta dovrebbe concludersi il 7 maggio 2026, fatte salve le consuete condizioni del closing.

Il 5 maggio 2026 la SEC ha dichiarato l'efficacia della dichiarazione di registrazione relativa a tali titoli. L'offerta viene effettuata esclusivamente tramite un prospetto informativo. È possibile richiedere copie del prospetto informativo a D. Boral Capital LLC, 590 Madison Ave., 39th Floor, New York, New York 10022, per telefono al numero (212) 970-5150 o per e-mail all'indirizzo dbccapitalmarkets@dboralcapital.com.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o di acquisto, né avrà luogo alcuna vendita qualora tale offerta, sollecitazione o vendita risulti illegale prima della registrazione o dell'autorizzazione ai sensi delle leggi vigenti in materia di titoli.

Informazioni su Vernal

Vernal è una società veicolo costituita allo scopo di realizzare una fusione, uno scambio di azioni, un'acquisizione di attività, un acquisto di azioni, una riorganizzazione o un'operazione di aggregazione aziendale analoga con una o più imprese. La ricerca della società target da parte di Vernal non si limiterà a un settore specifico o a una determinata area geografica.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali", incluse le dichiarazioni sull'IPO di Vernal. Tali dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero causare risultati effettivi sostanzialmente diversi da quelli previsti. Non è possibile garantire il completamento dell'offerta secondo i termini descritti, né che sia effettivamente realizzata. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di Vernal, comprese quelle indicate nella sezione "Fattori di rischio" della dichiarazione di registrazione depositata presso la SEC. Le copie sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Vernal declina ogni obbligo di pubblicare aggiornamenti o revisioni delle dichiarazioni previsionali che riflettano eventuali cambiamenti nelle proprie aspettative, salvo nei casi previsti dalla legge.

Contatto

Binghan Yi, CFObinghan@vernal.com www.vernalspac.com

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