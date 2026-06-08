Vestas inaugura il nuovo impianto BLA5 nello stabilimento di Taranto, segnando un importante traguardo nella produzione eolica offshore

MADRID, 8 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Vestas, leader globale nelle soluzioni per l'energia eolica, ha ospitato l'8 giugno 2026 una visita di alto livello presso il proprio stabilimento produttivo di Taranto, segnando una tappa significativa nell'espansione delle capacità di produzione eolica offshore in Europa.

L'evento si è svolto alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e dell'Amministratore Delegato di Vestas, Henrik Andersen, a testimonianza dell'importanza strategica degli investimenti industriali, della produzione locale e del ruolo dell'energia eolica nella transizione energetica e nella sicurezza energetica dell'Europa.

In questa occasione, il Ministro Urso e Henrik Andersen hanno inaugurato BLA5, un nuovo impianto di finitura dedicato alle fasi finali di produzione delle pale offshore per la turbina V236 da 15,0 MW. L'espansione dello stabilimento di Taranto conferma il ruolo del sito come hub strategico per l'eolico offshore al servizio dei mercati europei e globali. Dall'avvio della produzione di pale offshore, la forza lavoro di Taranto è cresciuta in modo significativo, raggiungendo quasi 2.500 dipendenti e rafforzando l'importanza dello stabilimento all'interno dell'impronta industriale globale di Vestas.

"È un risultato importante della nostra politica industriale che intende realizzare a Taranto l'hub nazionale per lo sviluppo dell'eolico galleggiante. Un modello di buon governo con l'utilizzo accorto dei fondi del Pnrr, il supporto di Invitalia e la strumentazione della ZES, con una azienda straniera, Vestas, leader del settore che ha ulteriori e significativi piani di sviluppo. Questo ci deve incoraggiare a proseguire nella strada intrapresa che ha consentito all'Italia di diventare sempre più attrattiva per gli investimenti esteri", ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso. "Con questo progetto - ha aggiunto - la Puglia si conferma uno dei principali poli del Mediterraneo per la filiera dell'eolico: un comparto strategico che contribuisce alla sicurezza energetica del Paese, rafforza le nostre filiere produttive, attrae nuovi investimenti e crea occupazione qualificata". "È questa la strada che intendiamo perseguire: coniugare sostenibilità ambientale, sviluppo industriale e crescita del territorio. Spero che anche questo serva a far capire quanto importante sia sbloccare i nuovi progetti di produzione energetica green", ha concluso il Ministro.

Il sito di Taranto produce pale onshore dal 1998 e oggi anche pale offshore, tra cui quelle per la V236 da 15,0 MW, una turbina progettata per guidare il mercato offshore offrendo una maggiore produzione di energia con un numero inferiore di turbine, migliorando l'economicità dei progetti e contribuendo alla sicurezza energetica.

«È stato un piacere accogliere il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e molti Rappresentanti della comunità regionale e locale, che hanno riconosciuto la crescita dell'impronta manifatturiera europea qui nel Sud Italia. Sono particolarmente grato al Ministro Urso e a Invitalia per il supporto a questo investimento, così come alla Regione Puglia, al Comune di Taranto e al Porto di Taranto per aver accelerato il processo amministrativo che ha consentito di costruire questo nuovo edificio e le linee di finitura in tempi record, un vero esempio di efficienza istituzionale», ha dichiarato Henrik Andersen, CEO di Vestas.

«Lo stabilimento di Taranto occupa un posto speciale nella nostra azienda», ha aggiunto Henrik Andersen. «Vestas ha iniziato a produrre componenti eolici qui nel 1998. Ventotto anni dopo siamo ancora qui, creando occupazione, investendo e producendo tecnologia pulita. Ventotto anni dopo, Vestas e l'industria eolica italiana sono ancora sinonimi».

La presenza di Vestas in Italia si estende lungo l'intera catena del valore dell'eolico, con oltre 6 GW di capacità eolica installata, 28 centri di servizio sul territorio nazionale e circa 3.000 dipendenti. Questa presenza integrata sostiene le ambizioni dell'Italia in materia di energie rinnovabili e contribuisce agli obiettivi del Green Deal Industriale dell'UE e del Net Zero Industry Act.

Informazioni su Vestas

Vestas è un investitore e produttore di lunga data in Italia, dove produce pale per turbine eoliche nel nostro stabilimento di Taranto dal 1998. Abbiamo installato la prima turbina eolica d'Italia nel 1991 ad Alta Nurra, in Sardegna. Da allora, abbiamo realizzato oltre 6,1 GW di capacità eolica, affermandoci come leader di mercato. Inoltre, forniamo servizi di manutenzione per più di 5 GW di turbine eoliche nel Paese.

Vestas è il partner globale dell'industria energetica per le soluzioni di energia sostenibile. Progettiamo, produciamo, installiamo e forniamo servizi per turbine eoliche onshore e offshore in tutto il mondo e, con oltre 201 GW di turbine eoliche installate in 88 Paesi, abbiamo realizzato più energia eolica di chiunque altro. Grazie alle nostre capacità di smart data leader nel settore e a oltre 161 GW di turbine eoliche sotto contratto di service, utilizziamo i dati per interpretare, prevedere e valorizzare le risorse eoliche, offrendo soluzioni eoliche best-in-class. Insieme ai nostri clienti, i più di 35.000 dipendenti di Vestas stanno portando nel mondo soluzioni di energia sostenibile per alimentare un futuro luminoso.

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