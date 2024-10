Villa Cora è l’hotel n. 1 a Firenze per i Condé Nast Traveller Reader’s Choise Awards 2024, l’ambito premio che ogni anno viene assegnato in base alle valutazioni dei lettori del prestigioso magazine

Villa Cora, il gioiello fiorentino dell’ospitalità di lusso, si aggiudica i Condé Nast Traveller Reader’s Choise Awards 2024. Il premio, considerato fra i più prestigiosi e longevi, viene assegnato ogni anno sulla base delle esperienze dei lettori Condé Nast Traveller.

Firenze, 2 ottobre 2024. Le valutazioni di oltre 125mila lettori del magazine del Regno Unito hanno decretato Villa Cora come il primo fra gli hotel fiorentini, riconoscendo l’unicità della destinazione affacciata sulla meraviglia del Giardino di Boboli che in passato ha ospitato nobili, artisti e imperatori nelle sue tre dimore storiche: la Villa del XIX secolo commissionata da Gustave Oppenheim, discendente dell’illustre dinastia tedesca di banchieri e finanzieri, il Villino Eugenia, chiamato così in onore della moglie di Napoleone III che vi soggiornò, e Le Follie, la deliziosa accogliente soluzione abitativa con due camere che garantiscono una privacy totale.

Le suite finemente affrescate sono arredate con importanti pezzi d’antiquariato, tessuti preziosi provenienti dalle antiche manifatture locali e dettagli che celebrano la raffinata tradizione artistica fiorentina. La Sala Moresca con le sue atmosfere orientaleggianti, il Salone degli Specchi che un tempo era considerato la più bella Sala da ballo di Firenze, la Sala delle Carte e la Sala Bianca regalano agli ospiti di Villa Cora un’immersione nella magnificenza della città.

“È un grande privilegio ricevere questo riconoscimento che è considerato tra i più prestigiosi nel mondo dell’Hospitality di lusso . Il valore del premio è dato anche dal fatto che le valutazioni arrivino in maniera trasparente e direttamente da chi ha vissuto un’esperienza nel nostro hotel. Ogni giorno ci impegniamo per valorizzare la storia di questo luogo e rendere la nostra destinazione unica: questo straordinario attestato ci incoraggia a continuare il percorso intrapreso”, ha commentato Ariela Duina , General Manager di Villa Cora.

