Vito D’Arcangelo, D’Arcangelo Porte e Finestre: “Porte e infissi verso una nuova frontiera di efficienza e design”

L’Amministratore dell’azienda tarantina, premium partner VEKA, spiega l’introduzione di una novità che combina PVC e alluminio: “VEKA ALU CONNECT unisce prestazioni termiche ed eleganza. Per i nuovi stili dell’abitare servono in costante aggiornamento”

Taranto, 14/05/2025. Negli ultimi anni, il settore dell’arredamento d’interni ha subito una profonda trasformazione, guidata da un mix di innovazione tecnologica, attenzione alla sostenibilità ed esigenze estetiche dei consumatori. Porte e infissi, in particolare, da elementi puramente funzionali, sono diventati protagonisti dell’identità stilistica degli ambienti. In questo contesto dinamico le aziende del settore sono chiamate a interpretare il mercato con flessibilità e visione, unendo ricerca e tradizione, artigianato e nuove tecnologie.

Un mix che realtà come D’Arcangelo Porte e Finestre hanno saputo leggere al meglio, anticipando evoluzioni e cambiamenti al servizio di una clientela alla ricerca di soluzioni sempre nuove.

«Mio padre, serramentista, ha avviato l’azienda nel Tarantino circa trent’anni fa – racconta l’Amministratore Vito D’Arcangelo – Ho sempre seguito le evoluzioni del suo lavoro e del settore, anche grazie alle mie esperienze all’estero, dove ho studiato nuove tecniche, materiali e approcci».

Elementi, questi ultimi, che hanno portato la D’Arcangelo Porte e Finestre a investire su una visione più industriale, soprattutto in termini di produzione, spaziando dalla produzione di vetrocamera alle zanzariere, alle avvolgibili, per poi approdare alle soluzioni integrate per l’infisso moderno.

È questa l’evoluzione che ha portato l’azienda a diventare un punto di riferimento per showroom, rivenditori e serramentisti, grazie anche a un approccio produttivo flessibile e soprattutto attento alla qualità di processi e materiali.

Una scelta strategica che risponde all’evoluzione del mercato, dove oggi anche l’utente finale è sempre più informato, consapevole e desideroso di vivere un’esperienza d’acquisto autentica e diretta. «Vogliamo che le persone non si limitino a vedere un prodotto finito in uno showroom, ma abbiano la possibilità di entrare nel cuore della nostra azienda, toccarne con mano la qualità, osservare la trasformazione della materia prima per comprendere fino in fondo il valore di ciò che acquista».

A fare la differenza, infatti, non è solo il prodotto, ma l’intero processo che lo genera. Nella sede produttiva di Taranto, chi sceglie D’Arcangelo Porte e Finestre può vivere un percorso immersivo: dalla visita all’area espositiva fino alla scoperta dei macchinari e delle tecnologie impiegate. Un modello di trasparenza e coinvolgimento che si traduce anche in un vantaggio economico concreto, grazie all’eliminazione degli intermediari.

Il servizio post-vendita, altro punto di forza dell’azienda, completa un’esperienza fondata su affidabilità e cura del cliente.

«Garantiamo interventi tempestivi, grazie alla presenza di tecnici interni e alla nostra capacità di risolvere direttamente ogni problematica. Chi acquista da noi sa che non resterà mai solo», sottolinea l’Amministratore.

Ma è sul piano dell’innovazione tecnica che la D’Arcangelo Porte e Finestre continua a distinguersi, grazie a una proposta sempre aggiornata e performante. L’azienda, premium partner di VEKA, marchio di riferimento a livello europeo, sta infatti introducendo profili come il nuovo VEKA ALU CONNECT, una delle più recenti frontiere del serramento.

«Parliamo di un profilo ibrido che unisce le elevate prestazioni termiche del PVC con l’eleganza dell’alluminio. Un connubio che supera i pregiudizi legati ai materiali plastici e risponde pienamente alle esigenze del design contemporaneo».

Anche per questo, sempre più architetti e professionisti del settore si rivolgono all’azienda per integrare nei propri progetti prodotti che siano allo stesso tempo funzionali, performanti e in linea con le nuove tendenze dell’abitare. Perché oggi, scegliere un infisso non significa soltanto garantire isolamento e durata, ma contribuire all’armonia complessiva degli spazi.

Con uno sguardo rivolto al futuro, D’Arcangelo Porte e Finestre si conferma così una realtà capace di coniugare evoluzione industriale e sensibilità artigiana, servizio al cliente e visione d’impresa. Una realtà che ha saputo trasformare l’esperienza del serramento in un valore aggiunto per il progetto d’interni, contribuendo a ridisegnare – con competenza, passione e identità – il modo in cui viviamo i nostri spazi.

Contatti per la stampa: https://www.facebook.com/darcangeloporteefinestre/

A cura di:

Pagine Sì! SpA

https://www.paginesispa.it/

tel. 0744.431.927

