Voltis Group: Enrico Allocchio racconta l’azienda bresciana da record

BRESCIA – Nel panorama italiano dell’efficienza energetica e della consulenza su luce, gas e soluzioni rinnovabili, Voltis Group emerge come una delle realtà più dinamiche e in rapida crescita degli ultimi anni. Fondata e guidata da Enrico Allocchio, imprenditore classe 1992 con una visione chiara e ambiziosa, l’azienda bresciana ha saputo ritagliarsi uno spazio significativo in un settore sempre più competitivo e complesso.

Nata con l’obiettivo di accompagnare famiglie e imprese verso un uso più consapevole e vantaggioso dell’energia, Voltis Group ha costruito un modello di business basato su consulenza personalizzata, trasparenza contrattuale e tecnologie all’avanguardia. Con oltre 5.000 clienti soddisfatti e centinaia di recensioni a 5 stelle, l’azienda si distingue non solo per numeri in costante crescita, ma anche per la qualità delle relazioni costruite con il territorio e con chi sceglie i suoi servizi.

«La nostra sfida non è solo crescere nei numeri, ma farlo mantenendo l’identità e la qualità del servizio che ci hanno portato fin qui», afferma Allocchio. Sotto la sua guida Voltis ha sviluppato un approccio consulenziale innovativo che parte dall’analisi dettagliata dei consumi energetici e arriva a proporre soluzioni concrete per abbattere i costi e migliorare l’efficienza degli impianti. Tra le novità più recenti c’è il Check-Up energetico, un servizio pensato per rendere immediatamente comprensibili sprechi, inefficienze e possibilità di risparmio nella gestione dell’energia domestica.

Un altro elemento distintivo della realtà bresciana è la cultura aziendale: Voltis punta su un team giovane, formato e motivato, con un’età media attorno ai 28 anni e una forte presenza femminile. A differenza di molte aziende del settore, che si affidano esclusivamente a reti di venditori esterni, qui si privilegiano contratti stabili, retribuzioni competitive e percorsi di crescita professionale reali per i dipendenti. Questo approccio ha portato a un ambiente di lavoro sano e dinamico, percepito come leva fondamentale per la qualità del servizio offerto.

La sede operativa nel cuore di Brescia e la presenza di uno store fisico in centro città sono ulteriori simboli di un progetto che guarda sia al radicamento locale sia all’espansione su scala nazionale. Con un EBITDA in forte crescita e un fatturato che raddoppia anno dopo anno secondo dati interni all’azienda, Voltis Group conferma il proprio ruolo di protagonista nel campo dell’efficientamento energetico, puntando a innovare un mercato tradizionalmente frammentato e poco trasparente.

«Crediamo che il futuro dell’energia passi attraverso la consapevolezza, l’educazione e strumenti concreti per ridurre consumi e sprechi – conclude Allocchio – e siamo orgogliosi di poter accompagnare sempre più persone in questo percorso». Con numeri da record, una squadra di giovani talenti e una visione orientata alla sostenibilità, Voltis Group si conferma tra le eccellenze imprenditoriali italiane nate negli ultimi anni

