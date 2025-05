Weerg il leader mondiale nella stampa 3D industriale raggiunge oggi 25 unità! Amplia il proprio parco macchine: 4 nuove stampanti HP MJF 5620 Pro

Milano – 15 maggio 2025. Da sempre in prima linea nell'innovazione tecnologica, Weerg, azienda italiana specializzata nella manifattura additiva, con tecniche come la stampa 3D FDM e in resina, e nella lavorazione CNC online, ha recentemente potenziato il proprio parco macchine con l'installazione di quattro nuove stampanti HP Multi Jet Fusion 5620 Pro. Un'aggiunta strategica che porta il numero complessivo di unità operative a 25, rafforzando ulteriormente la propria leadership nel panorama globale della stampa 3D industriale.

Un importante salto di qualità per la produzione additiva

L'installazione delle nuove HP Multi Jet Fusion 5620 Pro segna un importante avanzamento tecnologico per Weerg, che continua a rafforzare la propria capacità produttiva nel settore della stampa 3D industriale.

Le nuove unità operative, infatti, sono progettate per offrire livelli di precisione e qualità superiori, nonché per consentire la realizzazione di componenti caratterizzati da dettagli estremamente definiti e finiture superficiali impeccabili.

Il risultato? I clienti possono beneficiare di soluzioni personalizzate e competitive, con tempi di consegna ridotti e una qualità costante sia per la prototipazione rapida che per le produzioni in serie.

HP MJF 5620 Pro: efficienza e qualità al servizio della produzione industriale

Le nuove HP Multi Jet Fusion 5620 Pro offrono molteplici vantaggi se comparate alle versioni precedenti, introducendo miglioramenti tecnologici che ottimizzano l'intero processo produttivo:

• Controllo termico evoluto: grazie a un sistema di gestione della termocamera e del roller più avanzato, la distribuzione del calore durante la stampa risulta uniforme, per garantire strati di materiale compatti e privi di imperfezioni. Questo si traduce in una maggiore densità dei componenti e in una resistenza meccanica incrementata.

• Finitura delle superfici ottimizzata: i pezzi realizzati con le nuove stampanti presentano una qualità superficiale eccellente su entrambi i lati, senza le imperfezioni che potevano caratterizzare i modelli precedenti.

• Maggiore robustezza strutturale: i materiali stampati mostrano un aumento del 10% nella resistenza meccanica rispetto alle generazioni passate, il che li rende ideali per applicazioni industriali che richiedono alta durabilità.

• Ripetibilità e affidabilità superiori: la tecnologia avanzata delle HP MJF 5620 Pro assicura una perfetta coerenza tra le diverse tirature di stampa, garantendo risultati omogenei anche su produzioni su larga scala.

Un modello produttivo che guarda al futuro

L'ampliamento del parco macchine permette a Weerg di rispondere in maniera ancora più efficiente alla crescente richiesta di componenti industriali da parte di aziende e professionisti operanti in molteplici settori, tra cui l'automotive, la meccanica di precisione, l'elettronica e il design industriale.

L'azienda, attraverso una piattaforma completamente digitale, permette di selezionare e ordinare parti stampate in 3D e lavorazioni meccaniche CNC in pochi click, garantendo tempi di risposta rapidi e prezzi altamente competitivi.

Matteo Rigamonti, fondatore di Weerg, ha espresso grande soddisfazione per questa espansione strategica, dichiarando: "Con questa crescita, garantiamo una produzione ancora più veloce e flessibile, mantenendo alti gli standard qualitativi che ci hanno resi un punto di riferimento globale."

L'azienda, però, non intende fermarsi qui: Weerg ha infatti pianificato ulteriori investimenti per aumentare la capacità produttiva e ottimizzare l'esperienza dei clienti, puntando su tecnologie sempre più evolute e su un servizio su misura. Una strategia che conferma la vocazione pionieristica dell'azienda, impegnata a ridefinire i confini della stampa 3D online e della lavorazione CNC.

Una crescita costante che ridefinisce la stampa 3D industriale

L'integrazione delle quattro nuove HP MJF 5620 Pro, infine, consolida ulteriormente la capacità produttiva di Weerg, che con 25 dispositivi si distingue come il principale centro mondiale specializzato in questa tecnologia. L'azienda continua così il suo percorso di crescita, investendo in soluzioni avanzate per garantire ai propri clienti qualità, velocità e affidabilità senza compromessi.

Il sito ufficiale www.weerg.com rappresenta il punto di accesso per esplorare tutte le potenzialità della manifattura additiva firmata Weerg. Visita la sala stampa 3D MJF per scoprire l'innovazione e la precisione della stampa 3D di ultima generazione.

Maggiori informazioni: Uff stampa Weerg | www.weerg.com/it/ | info@weerg.com

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi