Yescasa, il portale che semplifica la ricerca della tua prossima casa

Milano, 02/04/2025 - Da diversi anni a questa parte, la ricerca della casa passa dal web e da contesti che siano all’insegna della specializzazione e della sicurezza. Il mercato immobiliare si è lasciato alle spalle, da poco, un periodo non semplice, causato soprattutto dalla scelta, da parte dei tecnici BCE, di alzare i tassi dei mutui come fisiologica risposta al trend inflattivo.

Mai come in questo periodo, quando si decide di comprare casa in Italia si pondera bene la decisione e si cercano strumenti semplici e di qualità per prenderla.

In questo quadro si colloca il lancio del portale Yescasa.it.

Con il claim “Casa nuova, vita nuova”, il sito, nuova avventura imprenditoriale dell’avvocato Sergio Polisicchio, si rivolge sia a chi sta cercando casa da acquistare sia a chi, già proprietario di un immobile, vuole proporlo sul mercato degli affitti a lungo termine.

In entrambi i casi, l’utente può apprezzare un’esperienza all’insegna della semplicità, dell’approccio intuitivo, della qualità a ogni passo.

Un portale innovativo per rivoluzionare il mercato immobiliare

Progetto che si propone di portare innovazione nel mercato immobiliare valorizzando la professionalità degli agenti e il loro prezioso know how di intermediari e di soggetti competenti in grado di selezionare gli immobili con effettive potenzialità, Yescasa.it si contraddistingue innanzitutto per la presenza di annunci verificati e di alta qualità.

Ciascuno di essi è corredato di foto ad alta risoluzione, descrizione accurata dell’immobile e presenza delle principali informazioni tecniche necessarie ad attestarne la regolarità rispetto alla normativa vigente.

Dietro a tutto ciò c’è un team che unisce le conoscenze tecniche necessarie oggi per operare con etica e successo nel campo immobiliare alle competenze digitali, che sono in continuo aggiornamento e devono tenere sempre in considerazione l’atteggiamento mentale con cui l’utente si approccia alla ricerca dell’immobile da comprare.

Navigazione intuitiva e massima personalizzazione

Yesacasa.it si distingue, come già detto, per una navigazione intuitiva e fluida. Un’altra peculiarità che rende unica questa piattaforma è la massima personalizzazione.

Filtri avanzati e ricerca tramite le mappe permettono di trovare, in pochi click, l’immobile perfetto per le proprie esigenze.

Oltre a poter salvare gli annunci che ritiene più interessanti, l’utente ha modo di contattare direttamente sia le agenzie, sia i proprietari, rimanendo aggiornato sulle nuove proposte che vengono caricate sul portale.

Strumenti performanti per chi vende

Lo staff dietro allo sviluppo del portale ha preso in considerazione anche il punto di vista di chi vende, mettendo a disposizione numerosi strumenti utili a massimizzare la visibilità degli immobili, in modo da trovare, in tempi rapidi, l’acquirente perfetto.

A rendere ancora più interessante e completa la proposta, ci pensa la presenza di una divisione customer care sempre pronta a rispondere in tempi rapidi e con la massima efficacia alle richieste degli utenti.

L’AI per semplificare la ricerca di casa

Abbiamo lasciato alla fine quella che, a ragione, si può definire come l’innovazione più dirompentente che Yescasa.it presenta al mercato: l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per semplificare la ricerca della casa perfetta.

Si tratta di una scelta pionieristica: il portale, infatti, è il primo in Italia ad applicarla nella ricerca degli immobili sul web.

Parliamo di un grande passo per quello che, da sempre, è un passo che viene visto come tra i più importanti che si possano fare nella vita.

Nel momento in cui diventa smart e in grado di dare il massimo per quanto riguarda sicurezza e qualità, risulta ancora più piacevole da vivere.

In continuo aggiornamento e con annunci da tutta Italia sia per quanto riguarda le vendite, sia per quel che concerne gli affitti, Yescasa.it è pronto a diventare l’alleato ideale di chiunque voglia vivere con serenità, grazie al supporto della tecnologia e della professionalità di agenti certificati, la ricerca di casa in vendita, in affitto o la locazione del proprio immobile.



Più info su yescasa.it o scrivendo alla mail yescasa.it@gmail.com.