Imprese settore armamenti, fissato il contributo di iscrizione al registro nazionale

Le imprese che operano in un settore delicato come quello degli armamenti per poter operare qualunque tipo di attività imprenditoriale o commerciale relativa a importazione, esportazione, transito o intermediazione di armamenti hanno l’obbligo di iscrizione al Registro Nazionale. Per la tenuta del Registro Nazionale è stata istituita un’apposita Commissione interministeriale che di norma ogni 60 giorni si riunisce per deliberare su iscrizioni, rinnovi, estensioni o cancellazioni dal Registro Nazionale. Ogni azienda operante nel settore armamenti deve versare un contributo per l’iscrizione al Registro Nazionale. Il 21 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Difesa del 23 luglio 2024 che stabilisce il contributo per l’anno 2025 per l’iscrizione al registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese che svolgono attività nel settore degli armamenti. Il Decreto, messo a punto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreta l’importo di euro 500 da versare per l’iscrizione al registro nazionale da parte di imprese operanti nella progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazione connessa a materiali di armamento, come previsto dall’art. 44 del Codice di ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66.

Per approfondire, leggi il testo del Decreto: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-08-21&atto.codiceRedazionale=24A04324&elenco30giorni=false