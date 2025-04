Indagine difesa cibernetica, ok della Commissione al documento conclusivo

La Commissione Difesa della Camera ha approvato il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica avviata l’8 novembre 2023. Fulcro del documento, la necessità di migliorare la protezione delle infrastrutture militari e civili. Il Presidente della Commissione Difesa, Antonino Minardo, ha dichiarato che l’indagine conoscitiva ha avuto come obiettivo l’elaborazione di proposte concrete di intervento a partire dai diversi contributi acquisiti nel corso dei lavori preparatori. Proposte di intervento che rappresentano indicazioni chiare anche dal punto di visto dell’informazione e della sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla sicurezza informatica. A tale proposito, ha ricordato che una delle proposte di intervento emerse dal documento a conclusione dell’indagine è la creazione di un comando unificato gestito dalla Difesa che dovrà operare in caso di cyber attacchi a protezione delle infrastrutture strategiche del Paese. Il documento, inoltre, indica la necessità di costruire una difesa a più livelli che parte dalla protezione delle reti e dei dispositivi fino al coordinamento delle politiche nazionali e internazionali. In questo senso, la Commissione della Camera auspica l’assegnazione alla Difesa di un ruolo più ampio in tema di protezione del cyberspazio nazionale in sinergia con le autorità civili e con il settore privato.

Link al documento conclusivo.