Indagine mobilità 2030: alla Camera le proposte di Assarmatori

I rappresentanti di Assarmatori hanno presentato alla Camera in Commissione Trasporti un documento scritto con una serie di considerazioni per fornire un contributo in ambito di indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030. Tra i temi evidenziati nella memoria dell’Associazione nazionale di categoria che rappresenta una larga parte della flotta armatoriale mercantile italiana, il principale riguarda l’importanza del corretto utilizzo dei fondi derivanti dalla legislazione europea. In ottica sostenibilità dei trasporti marittimi, Assarmatori auspica un futuro basato su carburanti bio prodotti nel Paese, in modo da garantire l’autonomia energetica del sistema ed evitare costi aggiuntivi dopo il 2030. Un secondo punto centrale è la questione dei servizi di collegamento con le isole specie quelle minori, soprattutto in periodi dell’anno di minori flussi turistici che sono gestiti da imprese che hanno vinto gare d’appalto pubbliche, gare che però negli ultimi due anni hanno registrato la mancata aggiudicazione a causa di mancanza di partecipanti a causa delle restrizioni applicate dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).

