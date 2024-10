Informativa del Ministro della Difesa in Parlamento sugli attacchi a Unifil in Libano

Per aggiornare in merito allo scenario di crescente tensione sulla missione Unifil in Librano, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha reso un’informativa al Senato e successivamente alla Camera. Nel suo discorso il Ministro ha ribadito che: “Non è in discussione la nostra partecipazione a Unifil che quindi proseguirà fino a quando vi sarà necessità e le Nazioni Unite non decideranno diversamente. Andare via ora non porterebbe alcun beneficio e minerebbe la credibilità delle Nazioni Unite”. Crosetto ha poi spiegato che “sono state adottate tutte le misure necessarie per gestire i rapidi cambiamenti della situazione, rafforzando le misure di protezione attiva e passiva, mentre i piani di evacuazione sono stati aggiornati, testati e pronti per essere attuati, se necessario”. Dal punto di vista di eventuale evacuazione di connazionali civili e militari, il Ministro ha dichiarato: “Siamo in grado di effettuare interventi di estrazione del contingente nazionale e dei nostri connazionali in Libano, anche in modo autonomo”. Nell’informativa, inoltre, viene sottolineato che “l’Italia ribadisce il diritto di Israele a difendersi, ma deve attenersi alle regole del diritto internazionale e di proteggere la popolazionale civile, a Gaza come in Libano”.

Per approfondire: https://www.difesa.it/assets/allegati/57404/video5803223015646827347.mp4