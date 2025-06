Intelligenza Artificiale, concluso l’esame del Ddl in Commissioni della Camera

In settimana è proseguito e si è concluso in Commissioni riunite Trasporti e Attività Produttive della Camera l’esame in sede referente del Disegno di legge sull’Intelligenza Artificiale, in precedenza approvato dall’Aula del Senato il 20 marzo. Durante l’ultima seduta sono state approvate alcune proposte emendative con testo riformulato su due ambiti particolari: sull’utilizzo dei sistemi di IA e libertà del dibattito democratico, sull’accesso alle tecnologie di IA da parte dei minori. Al termine dell’esame, le Commissioni hanno deliberato di conferire ai relatori il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento in esame, come modificato dalle proposte emendative approvate. Parallelamente, l’esame del Ddl è proseguito anche in sede consultiva presso la Commissione Affari Costituzionali e la Commissione Giustizia, che hanno approvato le proposte di parere favorevole formulate dai rispettivi relatori. Nel primo caso il parere approvato è stato accompagnato da alcune osservazioni ovvero che le Commissioni valutino l’opportunità di acquisire dei pareri specifici in sede di Conferenza Stato-Regioni, in merito a: l’aggiornamento delle linee guida dell’AGENAS per rendere anonimi i dati personali dei pazienti; le modalità di trattamento dei dati personali in materia di ricerca nel settore sanitario; le modalità di funzionamento dell’Osservatorio istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per valutare benefici e rischi dell’IA in ambito lavorativo. Ricordiamo che l’approdo in Aula del disegno di legge è previsto per lunedì 23 giugno.

Link: Emendamenti approvati

Link: Testo Aula