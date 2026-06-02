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2 giugno a Bruxelles: FdI e Vannacci celebrano con Metsola e i Bersaglieri

A Bruxelles, Fratelli d'Italia e Roberto Vannacci hanno celebrato il 2 giugno al Parlamento Europeo con Roberta Metsola e la fanfara dei Bersaglieri.

L'eurodeputato di Futuro Nazionale Roberto Vannacci con i colleghi di Fratelli d'Italia (con il cappello da bersagliere, il capodelegazione Carlo Fidanza) festeggiano il 2 giugno a Bruxelles - Foto Adnkronos
L'eurodeputato di Futuro Nazionale Roberto Vannacci con i colleghi di Fratelli d'Italia (con il cappello da bersagliere, il capodelegazione Carlo Fidanza) festeggiano il 2 giugno a Bruxelles - Foto Adnkronos
02 giugno 2026 | 13.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La delegazione degli eurodeputati di Fratelli d'Italia, alcuni deputati di Forza Italia (Salvatore De Meo e Fulvio Martusciello) e il generale Roberto Vannacci hanno festeggiato insieme, poco fa nella sede di Bruxelles del Parlamento Europeo, il 2 giugno, con la partecipazione della presidente dell'Aula Roberta Metsola e della fanfara dei Bersaglieri dell'Etna.

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L'esibizione della fanfara, che ha eseguito sia l'inno nazionale italiano che quello europeo, si sarebbe dovuta tenere all'aperto, ma a causa dei temporali che oggi si susseguono a Bruxelles è stata spostata all'interno.

Al termine dell'esibizione, gli eurodeputati di Fratelli d'Italia hanno fatto una foto di gruppo cui ha partecipato anche il generale Roberto Vannacci, fondatore di Futuro Nazionale e paracadutista, che era a fianco del capodelegazione di Fdi Carlo Fidanza, ex bersagliere.

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Fdi Futuro Nazionale Roberto Vannacci centrodestra 2 giugno
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