A New York 'Investing in Southern Italy', per promuovere innovazione, competitività e crescita sostenibile

Fondazione Magna Grecia insieme a Enit - Ente Nazionale Italiano per il Turismo e alla Italy America Chamber of Commerce hanno promosso l'incontro 'Investing in Southern Italy', presso l'Istituto Italiano di Cultura di New York. Un appuntamento pensato per portare all'attenzione degli investitori di oltre oceano le potenzialità del Mezzogiorno, un'area strategica capace di innovazione, competitività e crescita sostenibile. Durante l'incontro la Fondazione Magna Grecia si è presentata come piattaforma capace di collegare istituzioni, sistema produttivo e investitori esteri, favorendo nuove relazioni strategiche e l'arrivo di capitali nel Sud Italia.