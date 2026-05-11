Accordo Ue: sanzioni a coloni e Hamas, la decisione di Bruxelles

L'Ue approva sanzioni contro coloni israeliani e dirigenti di Hamas per violenze in Cisgiordania ma non trova l'intesa su misure commerciali
I ministri degli Esteri dell'Ue hanno raggiunto a Bruxelles un accordo politico per sanzionare esponenti dei coloni che attaccano le comunità palestinesi in Cisgiordania, unitamente a dirigenti di Hamas. Lo si apprende da fonti diplomatiche europee. Nessuna intesa, invece, su eventuali misure commerciali contro gli insediamenti illegali nei Territori occupati, per le quali mancherebbe, allo stato, la necessaria maggioranza qualificata.